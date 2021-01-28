MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
ABONE OL
28.01.2021 - 16:37 |

Son dakika... Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Gelen son dakika haberine göre; Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

Son dakika... Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Terörle mücadele gündemin ilk sırasında.

SİNCAR'A OLASI OPERASYON

PKK'nın Irak'taki varlığı ve buna karşı atılacak adımlar görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdat ve Erbil yönetimiyle görüşmelerine ilişkin kurul üyelerine bilgi verecek. Sincar'daki terör varlığını sona erdirmek için atılacak ortak adımlar ele alınacak.

KARABAĞ, SURİYE VE LİBYA GÖRÜŞÜLECEK

Karabağ'da ateşkesin korunması için Rusya ile kurulan mekanizmanın yanısıra, Suriye ve Libya'daki son durum da kurulun gündeminde olacak.

YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Yunanistan ile başlatılan istikşafi görüşmeler ve askeri heyetlerin toplantıları da değerlendirilecek. Bir yandan yürütülecek diyalog süreci diğer taraftan Yunanistan'ın bölgedeki askeri hareketliliği karşısında Türkiye'nin takınacağı tavır masaya yatırılacak.

Türkiye-Avrupa Birliği ikili ilişkilerinde başlatılan süreç de masada olacak. 

Alımı da satışı da yasak! Baskında ortaya çıktıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine baskın düzenledikleri müştemilatta çok sayıda alımı ve satımı yasaklanmış hayvan ele geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu 28 Ocak açıklandı mı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı arttı mı, korona tablosunda son durum nedir?

Koronavirüs tablosu 28 Ocak açıklandı mı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı arttı mı, korona tablosunda son durum nedir?

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Zorlu koşullar onları durdurmuyor! Komandolar görev başında

Zorlu koşullar onları durdurmuyor! Komandolar görev başında

Sıradaki Haber