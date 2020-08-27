Son dakika... Yunanistan ile Doğu Akdeniz'deki gerilim! Bakan Akar'dan flaş açıklamalar

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sözlerimin başında değerli izleyicilerimizi sevgiyle saygılar selamlıyorum. İçine girdiğimiz hafta zafer haftamız bizim. En içten duygularla kutluyorum. Bizim dünyada bütün bölgelerde değişik alanlarda çeşitli krizler var. Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu.

Bunun da ciddi şekilde zorluk getirdiğini görüyoruz. Bunun da büyük bir bölümünün İslam coğrafyasında olduğunu söylemek gerekiyor. Geçmiş yıllardaki yaklaşımlardan farklı bir noktaya getiriyor kuantum fiziği. Hem askeri anlamda, hem diplomatik anlamda. Dostluk, düşmanlık muğlak bir hale geldi. Hibrit harekat, vekalet savaşları... Savaşta mıyız değil miyiz, çok değişik bir noktaya getirdi bizleri.

Bölgemizde şu anda içinde bulunduğumuz bölgede çeşitli siyasi krizlerle, çatışmalarla faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz.

Hak için,adalet için, barış için ve insanların rahatı ve huzuru için gayretlerimizi gösteriyoruz.

Yaptığımız mücadelede de hakkımızı koruma kararlılığımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Çok şükür, bizim aldığımız çok katı tedbirlerle KOVİD'le ilgili bir hadise görülmedi. Ciddi şekilde yurt dışı ziyaretler söz konusu. Sadece yıl içinde 104 temasımız oldu, toplamı 163. Bütün bu çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın talimatları, hak ve menfaatlerimiz çerçevesinde hakkımızı hukukumuzu savunmaya gayret gösteriyoruz.

Bizim yurt içindeki temsilciliklerimiz artmıştır. Şu anda 83 ateşeliğe ulaşmış bulunuyoruz. 15 Temmuz sonrası asil milletimiz ordusuna sahip çıkmıştır. O hain darbe girişiminin verdiği zararı ziyanı çok kısa sürede atlatma imkanına kavuşabildik.

Şu ana kadar 15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık.

Bizim gücümüzde kuvvetimizde herhangi bir sıkıntı yok. Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir.

(Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı)

Araştırmalar bitinceye kadar NAVTEX sürecek. Hakkımızı hukukumuzu korumakta kararlıyız. Biz hakkımızı, hukukumuzu kullanıyoruz. Ne kadar gerekiyorsa o kadar yapılacak. Bu diğerlerinden tamamen farklı. İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir.

Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kimsenin topraklarında, denizlerinde gözümüz yok. Ancak bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.

Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz.

(Pençe-Kaplan Operasyonları)

Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunmaktadır. Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bütün faaliyetlerimiz ilkeli, esaslara dayalı, kararlı şekilde gitmektedir.

(İdlib'de ateşkes süreci)

İhlaller de olsa ateşkes devam ediyor.

Ateşkesi bozma gayretlerini akamete uğratmak için Rusya ile devamlı temas halindeyiz, oradaki istikrarın bozulmaması için çalışıyoruz.

(Türkiye-Rusya ortak devriyesi)

Şu ana kadar M4 kara yolu üzerinde 26. devriyeyi tamamladık. Devriyeler devam edecek, iş birliğimiz sürüyor.

(Terörle mücadele)

24 Temmuz 2015'ten bu yana 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi.

(Yunanistan ile yaşanan gerilim)

Diyalog deyip tatbikat başlatıyorlar.

TSK faaliyetlerini engelleyemezler. TSK'yı engellemek boş bir hayaldir. Olayı tırmandılar kendileridir. Mısır da Yunanistan da kaybetti.

İstedikleri kadar Avrupa'yı, Dünya'yı arkadalarına alsınlar. Haklıyız, hakkımızı almaya kararlıyız.