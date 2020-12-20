MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TAMGA'dan Bakan Soylu'ya ziyaret!
ABONE OL
20.12.2020 - 14:34 | | İHA

TAMGA'dan Bakan Soylu'ya ziyaret!

TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve Genel Merkez yöneticileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

TAMGA'dan Bakan Soylu'ya ziyaret!

İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ziyarette, Yağız Kızılkaya, Bakan Soylu'ya çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kızılkaya, afet ve acil durumlarda, başta Türkiye olmak üzere birçok uluslararası platform dahil olmak üzere yaptıkları hizmetleri anlattı, yapılması planlanan çalışmaları dile getirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yanı sıra Mehmet Güllüoğlu'nun da bulunduğu ziyarette TAMGA Teşkilatı adına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya TAMGA Genel Başkanı Yağız Kızılkaya tarafından forma ve plaket takdim edildi.

 

Kısıtlamada yakalandı, kendisine lanet okudu!Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma yasağını Avcılar'da ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye idari para cezası kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Komiser, temizlediği silahın ateş almasıyla yaralandı

Komiser, temizlediği silahın ateş almasıyla yaralandı
SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş

Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş

Sıradaki Haber