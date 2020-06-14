Tarama ‘stratejik’ atamada yapılacak

AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği, “kamuda güvenlik soruşturmalarıyla” ile ilgili yeni bir çalışma başlattı. Buna göre, yapılacak düzenlemeyle sadece “stratejik” görevlere getirilenlerin arşiv taraması yapılacak; kamuya yapılacak diğer alımlarda adli sicil kaydı yeterli olacak. Bu kapsamda emniyet ve ordu mensupları, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla yakın çalışan isimlere yönelik detaylı güvenlik soruşturmalarının devam ettirilmesi öngörülüyor.



Arşiv araştırması



15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan 676 sayılı OHAL KHK’sıyla devlet memurluğuna alınacaklarda istenen genel şartlara “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma” şartı da eklenmişti.



Düzenleme sonrasında, sadece mahkeme kararlarına dayalı bilgiler değil, istihbarat birimlerinin tuttuğu ve çoğu aile üyeleriyle ilgili olan kayıtlardan dolayı da yüzlerce aday kamuya girişte elenmiş, bu nedenle düzenleme kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. CHP, 2018 yılında düzenlemeyi iptal istemiyle AYM’ye götürmüştü.



CHP’nin açtığı davada AYM, vatandaşların kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin memuriyete girişte değerlendirmeye tabi tutulmasının anayasaya aykırı olduğuna karar vermiş ve düzenlemeyi iptal etmişti. Ardından AK Parti, düzenlemeyi yeniden gündemine alarak yeni bir yasa teklifi hazırlamıştı. Teklifte ilk defa ya da yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması şartı getirilirken, güvenlik soruşturmalarını yapacak mekanizmaların “MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri” olması öngörülmüştü.



Kamuya atanacak kişilerde “anayasaya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, örgütlere yardım etmemek, propagandalarını yapmamak” gibi ilkelerin aranacağı belirtilmişti. Ancak teklifin Genel Kurul görüşmelerinde, MHP’nin desteğine rağmen AK Parti; muhalefet partileri ve kamuoyundan gelen tepkiler üzerine söz konusu düzenlemeleri metinden çıkarmıştı.



Detaylı soruşturma



AK Parti, son gelişmelerle birlikte güvenlik soruşturmalarını yeniden ele alarak, yeni düzenleme için çalışma başlattı. Buna göre, yapılacak düzenlemeyle sadece “stratejik” görevlere getirilenlerin güvenlik soruşturmalarında arşiv taraması yapılacak; kamuya yapılacak diğer alımlarda adli sicil kaydı yeterli olacak. Bu kapsamda emniyet ve ordu mensupları, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla yakın çalışan isimlere yönelik detaylı güvenlik soruşturmaları devam edecek.