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09.07.2018 - 23:32 |

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir kaç yaşında?

Yeni sistemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. İzmir doğumlu olan Bekir Pakdemirli, 14 kişilik yeni kabinede kendine yer buldu. İş insanı olan Bekir Pakdemirli kimdir aslen nereli?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir kaç yaşında?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin özgeçmişi merak ediliyor. Yeni kabinede yer alan Bekir Pakdemirli'nin biyografisi haberimizde.

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

1973 yılında İzmir’de doğdu. Bilkent üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü.

Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.

Turkcell, BİM ve Albaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır.

İngilizce bilmektedir.

Evli, dört çocuk sahibidir.

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