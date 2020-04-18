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18.04.2020 - 10:39 |

TBMM Başkanı Mustafa Şentop CNN TÜRK'te

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Meclis Başkanı Şentop, milletvekilleri arasında pozitif vaka bulunmadığını açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop CNN TÜRK'te

Prof. Dr. Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları:

TBMM'nin açılışının 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan resepsiyonu Eylül ayına ertelenmiştir. 

Fezlekeler çok teknik bir konu. Anayasa'nın 83. maddesinde iki farklı düzenleme var. Bunlardan birisi dokunulmazlık. Ancak Meclis'in izniyle bir soruşturma açılabiliyor. Parlamento hakkını korumak için getirilmiştir bir düzenlemedir bu.

YASAMA SORUMSUZLUĞU

Bir de Yasama Sorumsuzluğu var. Mutlaktır ve parlamento kararıyla kaldırılamaz. Hangi sözlerin bu kapsama girdiği konusunda farklı değerlendirmeler var. Böyle bir durumda savcılıkların açtığı soruşturmaların Meclis'e fezleke olarak gelmesi tartışılıyor. Dokunulmazlık fezleke sonucunda kaldırılırsa, savcılığın soruşturması sonrasında konunun Yasama Sorumsuzluğu'na girip girmediği konusunda karar verilir. Yani bu işlemlerin bir problem teşkil etmediğini söylemek istiyorum. 

İSTİKLAL MARŞI ÇAĞRISI

İstiklal Marşı'nı 23 Nisan'da akşam saat 21.00'de hep bir ağızdan okumaya milletimi davet ediyorum. Bu yeterli değil ama bugünün şartlarında önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.

MECLİS'TE POZİTİF VAKA YOK

Meclis Başkanı Şentop, milletvekilleri arasında pozitif vaka bulunmadığını açıkladı.

İşte corona virüs tanı merkezinin gönüllü savaşçıları! İlk kez görüntülendilerTürkiye'deki corona virüs salgınında ön cephede savaşan sağlık personellerine öğrenciler de destek verdi. Covid-19 ile mücadelede Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) geçici süre ile istihdam ettiği 200 biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde görevlendirildi.
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