MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
ABONE OL
14.08.2020 - 19:09 | | AA

TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Şentop, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, mesajında "Türkiye’nin büyümesi ve demokrasimizin gelişip kökleşmesi için büyük hamlelere imza atan AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün AK Parti camiasına hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları 2020 tarihi belli mi?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları 2020 tarihi belli mi?

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Son dakika haberi: TEM'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: TEM'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Sıradaki Haber