11.09.2020 - 14:49 | | DHA
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Meclis'te bir araya geldi.
TBMM Başkanı Şentop, seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı ağırladı. Şentop Gafarova’yı, Meclis başkanlık makamı girişinde karşıladı. Şentop, Gafarova ile makamında görüşme gerçekleştirdi.
Maske kuralına uymayan polislere 3 bin 600 lira ceza!Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın kentteki polisleri maske kuralına uymaları konusunda uyarmasının ardından, denetim yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, maske kuralına uymadığını tespit ettiği 4 polis memuruna toplamda 3 bin 600 TL ceza yazdı.