TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop baro baÅŸkanlarÄ±nÄ± Meclis'e davet etti

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TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "SayÄ±n BaÅŸkan, AvukatlÄ±k Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini takip etmek isteyen baro baÅŸkanlarÄ±na davette bulundu. SayÄ±n BaÅŸkan'Ä±n bu daveti, KuÄŸulu Park'ta bekleyen baro baÅŸkanlarÄ±na iletildi. BaÅŸkan beyin daveti Ã¼zerine KÄ±rÅŸehir Baro BaÅŸkanÄ± Mehtap KaraburÃ§ak ile Sinop Baro BaÅŸkanÄ± Hicran Kandemir, Meclis'e geldiler. Ancak geri kalan baro baÅŸkanlarÄ±, gelmek istemediklerini belirterek daveti kabul etmemiÅŸlerdir"Â denildi.