MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop, BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul etti
ABONE OL
24.06.2020 - 17:03 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop, BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler'in 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  Birleşmiş Milletler'in (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Şentop, "BM Genel Kurul Başkanlığına seçildiniz. Allah hayırlı çalışmalar nasip etsin, muvaffakiyetler diliyorum. Bu tabi bir taraftan sizin başarınız, bir taraftan Türkiye'nin başarısı. Böyle bir dönemde, zor bir dönem aslında, ulusararası siyasette biraz salgının da etkisiyle bir kaos ortamının olduğu bir dönemde Türkiye’yi temsilen aday oldunuz ve seçildiniz. Türkiye’nin uluslararası itibarı bakımından da çok önemli bu. Bunun bir tescili anlamına geliyor. Başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Siz birçok görevi bugüne kadar başarıyla yürüttünüz. Bu sefer de başarılı olacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

Volkan Bozkır da, TBMM Başkanı Şentop’a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Gerçekten çok zorlu bir süreçte, dünyanın içinde bulunduğu zor şartlarda elde ettiğimiz bu çok üstün oy oranı bir anlamda Türkiye’nin, Türk milletinin ve TBMM’nin dünyadaki itibarını ve Türkiye’ye duyulan güvenin ayrı bir tezahürü olmuştur. Sayın Meclis Başkanımız gerçekten sürecin başından itibaren her anında büyük destek verdi, yanımda, arkamda ve bütün imkanlarıyla TBMM'yi bu sürecin içinde tutarak sonuçlandırmasında çok önemli katkılarda bulundu. Ben şahsım, ülkem ve milletim, Meclisimiz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum."

    Son dakika! Alişan ve ailesi trafik kazası geçirdi! Takla atan aracın içinden sağ çıktılar (VİDEO)Alişan olarak tanınan ünlü şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. Alişan'ın kullandığı araç 30 metre sürüklendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs tedavisi gören Maçoğlu'nun, sağlık durumu iyi

    Corona virüs tedavisi gören Maçoğlu'nun, sağlık durumu iyi

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    Pandemide online gıda alışverişi yüzde 78 arttı

    Pandemide online gıda alışverişi yüzde 78 arttı

    Sıradaki Haber