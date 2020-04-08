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08.04.2020 - 16:56 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hayata bakışlarındaki sevinçle her daim bu toprakların mütebessim ruhu olan, kadim medeniyetimizin asli unsurları roman vatandaşlarımızın, 'Dünya Romanlar Günü'nü kutlarım" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Dünya Romanlar Günü' dolayısıyla AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kendilerinin ve onların şahsında bütün Roman vatandaşlarının gününü tebrik etti. Şentop vekillerin yanı sıra, seçim bölgesi Tekirdağ'da bulunan Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de telefonla görüşerek Romanlar Gününe ilişkin tebriklerini iletti.

Şentop ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Hayata bakışlarındaki sevinçle her daim bu toprakların mütebessim ruhu olan, kadim medeniyetimizin asli unsurları roman vatandaşlarımızın 'Dünya Romanlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.

Meclis'te tartışma çıktı, sosyal mesafe aşıldıTBMM Genel Kurulu'nda, MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi.
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