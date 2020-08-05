MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü
ABONE OL
05.08.2020 - 17:20 | | AA

TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yi telefonla arayarak Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili taziyelerini iletti, Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop, görüşmede, Berri'ye, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamalar neticesinde yaşanan can kayıpları ve yaralanmalardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Şentop, Lübnan Meclis Başkanı’nın şahsında kardeş Lübnan halkına taziyelerini sundu. Şentop, "Türkiye, daima Lübnan’ın yanında olmuştur. Bu zor süreçte de ihtiyaç duyulabilecek her konuda, tüm imkanlarımızla Lübnan’a destek ve yardım sağlamaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’la görüşerek yardım önerisini ilettiğini hatırlatan Şentop, Lübnan’dan gelecek yönlendirmeye göre yardımların planlanıp kısa süre içinde ulaştırılabileceğini belirtti.

Berri ise patlamada Beyrut’un büyük bir kısmının zarar gördüğünü söyledi. Şentop’a teşekkür eden Berri, "Böyle zor zamanlarda dostluklar, kardeşlikler belli olur." ifadelerini kullandı.

 

Gündüz vakti alkol alıp kavga ettiler!Samsun’da gündüz vakti parkta alkol alarak kavga eden 1'i kadın 3 kişi ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burdur’da şehit düşen polisin adı, yaralandığı parkta yaşatılacak

Burdur’da şehit düşen polisin adı, yaralandığı parkta yaşatılacak

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi

ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi

Sıradaki Haber