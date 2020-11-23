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HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop: Türkiye bu edepsizliğin hesabını soracaktır
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23.11.2020 - 18:07 | | AA

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye bu edepsizliğin hesabını soracaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'denLibya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasına ilişkin 'Ticari amaçlı Libyaya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır.' dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye bu edepsizliğin hesabını soracaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Alman fırkateyni tarafından Türkiye'nin yük gemisine karşı gerçekleştirilen müdahale ile ilgili açıklamada bulundu. Şentop, "Ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır" dedi.

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