MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop'tan, Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki: Asla müsamaha gösterilmemelidir
ABONE OL
01.07.2020 - 00:13 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan, Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki: Asla müsamaha gösterilmemelidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin, "Küfür ve hakaretten başka bir şey bilmeyen, insanlıktan nasipsiz, ahlak ve edepten mahrum şahıslara sosyal medyada da asla müsamaha gösterilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki: Asla müsamaha gösterilmemelidir

Şentop, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Küfür ve hakaretten başka bir şey bilmeyen, insanlıktan nasipsiz, ahlak ve edepten mahrum şahıslara sosyal medyada da asla müsamaha gösterilmemelidir. Hamza Salih Albayrak’ın hayırlı salih bir evlat olmasını Cenabıhak’tan niyaz ediyor, Esra ve Berat Albayrak çiftini kutluyorum."

İzmit'te asker uğurlama töreninde sosyal mesafe unutulduİzmit'te asker uğurlama törenleri için şehirlerarası otobüs terminaline gelenler yoğunluk oluşmasına yol açtı. Sosyal mesafe kuralı ihlal edilirken, polis ekipleri terminal binasına yalnızca yolcular ve birinci derece yakınlarının girmesine izin verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asker uğurlama töreninde yine aynı görüntüler: Sosyal mesafe unutuldu

Asker uğurlama töreninde yine aynı görüntüler: Sosyal mesafe unutuldu

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Karbon negatif ülkeleri hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı

Karbon negatif ülkeleri hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı

Sıradaki Haber