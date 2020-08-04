TBMM Başkanı Şentop'tan Lübnan'a taziye mesajı

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Beyrut'ta yaşanan yıkıcı patlamanın sebebi kesinleşmese de maalesef çok sayıda ölü ve yaralı var. Yaralanan 2 vatandaşımıza ve Lübnan halkına geçmiş olsun diyor, yaraların tez zamanda sarılmasını diliyorum. Türkiye, pek çok ülkede olduğu gibi Lübnan halkına da el uzatacaktır."
5 liralık Altın Oyun sayesinde 200 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandıYeni dönemde yeni ve eğlenceli ürünleriyle yola çıkan Sisal Şans ikramiyelerini dağıtmaya başladı. Faaliyetlerinde 1 Ağustos'ta başlayan Sisal Şans'ın Altın Oyununda bir talihli, 200 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı.