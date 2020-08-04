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04.08.2020 - 22:47 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan Lübnan'a taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamaya ilişkin Lübnan halkına taziye dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop'tan Lübnan'a taziye mesajı

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Beyrut'ta yaşanan yıkıcı patlamanın sebebi kesinleşmese de maalesef çok sayıda ölü ve yaralı var. Yaralanan 2 vatandaşımıza ve Lübnan halkına geçmiş olsun diyor, yaraların tez zamanda sarılmasını diliyorum. Türkiye, pek çok ülkede olduğu gibi Lübnan halkına da el uzatacaktır."

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