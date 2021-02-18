TBMM Genel Kurulu toplandı

Genel Kurulda, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "aşı ve toplum sağlığı" ile ilgili yaptığı gündem dışı konuşmada, dünyada bir hastalığın 36 saat içinde istediği yere ulaşıp etkisini gösterebildiğini Kovid-19 salgınının anlattığını söyledi. İpekyüz, dünyanın yaklaşık 1 yıldır salgınla karşı karşıya olduğunu, ne yapacağına karar vermeye çalıştığını ifade etti.

Türkiye'de yapılan Kovid-19 aşı miktarının çok düşük olduğunu savunan İpekyüz, şöyle konuştu:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşı oranları düşük. Aşı oranlarında bölgeler arası eşitsizliği gidermek lazım. Bütün toplumun bağışıklık eşiğine ulaşması lazım; bu oran yüzde 70. Dünyanın yüzde 35'inde, bir tek bile aşı yapılmayan yerler var, 130 ülkede aşı yok. Bunları önlemezseniz, toplum sağlığını öncelemezseniz bir yere gidemezsiniz. Sağlık sektör değil, korumak, önlemektir, önemli olan hasta olmamaktır. Herkesin yapması gereken evrensel düzeyde iş birliği kurmaktır. Aşı artık kamu hizmetidir. Sağlık ve özgürlükten tasarruf edilemez, koruyucu sağlık hepimiz için önemlidir."

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, gündem dışı konuşmasında, Kocaeli'deki ulaştırma yatırımlarını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yol medeniyettir." dediğine işaret eden Şeker, "Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezseniz. Böyle yollara sahipseniz medeniyet yarışında kimse sizi kolay kolay yakalayamaz."dedi.

“İHALEYİ DURDURUN”

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ile ilgili gündem dışı konuşmasında, ülkenin kurucu liderine ve mirasına bu kadar görgüsüzce, hukuk tanımazca, yasalara aykırı şekilde saldırıldığı başka bir örneğin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.

Ankamall, eski Ankara Hipodromu, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Bağlıca'daki MİT yerleşkesi, Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Hali ve Ankapark'ın AOÇ üzerinde yasalara aykırı kurulmuş alanlar olduğunu savunan Gök, "Bir ülkenin kendi tarihine yaptığı en büyük saygısızlık, görgüsüzlük AOÇ'deki talandır. Yıllar içinde devlet, kamu kurumları eliyle özel yöntem, satış, kiralama yoluyla yasaya aykırı devir işlemleriyle 102 bin dönümlük alan 33 bin dönüme düşmüştür." ifadesini kullandı.

Gök, 22 Şubat'ta bir ihale yapılacağına işaret ederek AOÇ alanında, 1. derece sit alanında 74 dönüm arazinin aylık kira bedeli metrekaresi 1,5 liradan ihaleye çıkacağını söyledi. Levent Gök, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün mirası, ata mirası, metrekaresi 1,5 lira. AOÇ Müdürünü, Özelleştirme İdaresi Başkanı'nı, Tarım Bakanı'nı uyarıyorum; bu ihaleyi durdurun. Ata mirasına sahip çıkın. Bir görgüsüzlüğe, hukuk tanımaz anlayışa izin vermeyelim. İhaleyi yapanlar emanete ihanet edenlerdir."