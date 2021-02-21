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21.02.2021 - 14:39 | | DHA

TBMM'de iklim değişikliği ve kuraklığın araştırılması için komisyon kurulacak

TBMM'de bu hafta iklim değişikliği ve kuraklığın araştırılması ve çözüm önerilerine ilişkin araştırma komisyonu kurulacak.

TBMM'de iklim değişikliği ve kuraklığın araştırılması için komisyon kurulacak

TBMM'de bu hafta Genel Kurul’'a, iklim değişikliği ve kuraklığın araştırılması ve çözüm önerilerine ilişkin araştırma komisyonu kurulması planlanıyor. Buna ilişkin AK Parti ve grubu bulunan diğer partilerin önergeleri ele alınacak. Genel Kurul'da ayrıca, araştırma komisyonlarının raporlarının görüşmelerine devam edecek. Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları, ALS, SMA, DMD, MS hastalıkları ile tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması konusunda Meclis araştırma komisyonlarının hazırladığı raporlar görüşülecek. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçimi de yapılacak.

HAYVAN HAKLARI YASASI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yürüttüğü hayvan hakları yasası da bu hafta

Meclis gündemine teklif olarak gelecek. Teklife göre; evcil hayvanların sokağa bırakılmasını da önlemek için, hayvanlara çip takılması, hayvana şiddet ve öldürme suçunun cezasının TCK kapsamına alınması, suçüstü halinde savcıların res'en harekete geçmesi, diğer durumlarda soruşturmaların ihbara bağlanması, hayvanı sokağa bırakana 2 bin TL ceza verilmesi, petşoplarda hayvan satışının yasaklanması, ancak lisanslı çiftliklerde üretilen havanların satışına izin verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor. Öte yandan, Meclis'te bir diğer önemli başlık da spor yasası olacak.

 

Kaldırımda yürürken üzerine yaşlı adam düştüKAĞITHANE'de soğuk hava nedeniyle otele yerleştirilen bir kişi, sabah saatlerinde otelden kaçmak için pencereye çıktı. Pencereden düşen yaşlı adam, o sırada kaldırımda yürüyen Yusuf İşgören'in üzerine düştü. Düşme anı ise kameralara yansıdı.
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