‘Türkiye dayanışma örneği sergiledi’

Doğu Akdeniz ve Libya’da yürütülen kararlı politikalar neticesinde Türkiye’nin ulusal çıkarları ve hakları korunarak bölgede Türkiyesiz hiçbir denklemin kurulamayacağı ifade edilen toplantıda, Suriye ve Irak’ta PKK, PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile yapılan mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğü ve bölgenin güvenliği ile istikrarına katkı sağlandığı belirtildi. Toplantıda, Türkiye’nin ihanet şebekesi FETÖ ile mücadelenin dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Türkiye’nin askeri anlaşmalar çerçevesinde, Azerbaycan’ın yanında yer almasının, kazanılan zaferdeki etkilerinin ele alındığı toplantıda, Dağlık Karabağ bölgesinin Türkiye’nin sağladığı kararlı ve çözüm odaklı politikası ile Ermenistan işgalinden kurtulmasının, Türk dış politikası açısından Kafkasya’dan Orta Asya’ya kadar bölge halkları için olumlu sonuçlar doğuracağı vurgulandı. AB ve ABD ile ilişkilerde bölgesel sorunlardan kaynaklanan anlaşmazlıklara rağmen sorunların çözümünde diplomasi, dayanışma ve iş birliğinin devam ettirilmesinin önemine işaret edilen toplantıda, ilişkilerin gelecek dönemde de pozitif bir gündem ile sürdürülmesi gerekliliği kaydedildi. Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması ile mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin korunması ve geliştirilmesinin salgın sonrası dönem için önemli bir adım olduğuna işaret edildi.