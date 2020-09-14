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14.09.2020 - 15:54 | | milliyet.com.tr

Türkiye-Libya arasında üst düzey görüşme

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abdulhakim Abuhulia'yı kabul ettiğini açıkladı.

Türkiye-Libya arasında üst düzey görüşme

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abdulhakim Abuhulia’yı kabul etti.

Millî Savunma Bakanlığındaki görüşmede, Bakan Akar, barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirten Bakan Hulusi Akar, Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini dile getirdi. Bakan Akar, “Libya Libyalılarındır" ifadesini de kullandı.

Görüşmede, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da hazır bulundu.

Türkiye-Libya arasında üst düzey görüşme

Türkiye-Libya arasında üst düzey görüşme

Türkiye-Libya arasında üst düzey görüşme

Türkiye-Libya arasında üst düzey görüşme

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