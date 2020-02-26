‘Üçüncü blok vatana ihanet’

Bahçeli, dünkü grup toplantısında özetle şunları söyledi:



HDP DAYATMASI KARŞILIK BULDU: PKK’nın yan kolu, Kandil’in siyaset ucubesi HDP’nin kongresi yapılmış, kepazelik eşikleri ve sınırları fersah fersah aşılmıştır. Üzerinde durulması gereken nokta CHP’nin, Serok Partisi’nin bölücü kongreye üst düzey temsilci göndermesi; ha bugün ha yarın parti kuruyor hikâyesiyle taktik manevralar yapan eski bir bakanın mesaj göndermesidir. Demek ki, Gezi kalkışmasıyla, örtülü olarak Soros çocuklarıyla gurur duyan eski Cumhurbaşkanı’ndan onay almıştır. Demek ki, HDP’nin CHP’ye yönelik ‘cesur olun, kuytuda buluşmayalım, kapalı kapılar arkasında elele gezmeyelim, siyasi nikâhımızı uluorta ilan edelim’ dayatması karşılık bulmuştur. Serok Ahmet’in PKK özlemi, Babacan’ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu’nun bölücülük merakı siyasette üçüncü blok arayışı falan değil, düpedüz vatana ihanettir. Cumhuriyet savcıları HDP’nin bölücü kongresine gecikmeksizin soruşturma açmalıdır.. Koronavirüsü neyse bunlar aynısı.



OZAN CEYHUN ATAMASI: Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Avusturya Büyükelçisi tayin edildi. Ardından MHP’yi itibarsızlaştırmak, Cumhur İttifakı’nı baltalamak için ahlaksız bir süreç devreye alındı. Görevlendirilen büyükelçinin bir ülkücü katili olduğu iddiası gündeme taşındı. Merhum şehidimiz Mustafa Erol’un katilinin kim ya da kimler olduğu belgeli ve resmi olarak tam bilinmeden, hatta mahkeme tutanakları iddiaları doğrulamazken, sosyal medyada provokasyon yapan, pusu kuran, MHP’yi yargılamaya çalışan art niyetli kişilerin varlığı da açığa çıktı. Bizim atanan şahısla ilgili ortak hiçbir noktamız yoktur. Geldiği yer, hüviyeti, mazisi bellidir. Sorumluluk elbette hükümetindir. Bu atamayı maske yaparak Cumhur İttifakı’na husumet kusanlar, partimizin resmi görüşü teşekkül etmeden akıntıya kapılanlar yanlış yapmışlar, ters köşeye yatmışlardır. Bu tuzağa bazı milletvekillerimizin ve yöneticilerimizin düşmesi de hazin ve ibretlik bir vakıadır. Bize sosyal medya yolcusu değil, davanın hancısı lazımdır..



‘Putin ikili oynuyor’



İdlib, fokur fokur kaynayan, kaynadıkça taşan kanlı bir kazana dönüştü. Putin’in ikili oynaması, önde Erdoğan’a sarılırken, arkada Esad’ı kucaklaması tam bir çelişki... Sınırımızda büyük bir sığınmacı yığılması varken, Rusya’nın bunu inkâr etmesi hangi akla hizmettir? Biz kuzu olup baş eğmeyiz, Bozkurt olur zalimleri tepeleriz.



Fotoğraflar: Mustafa İstemi