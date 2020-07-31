İyi derecede Türkçe bilen ve Beşiktaş taraftarı olan Moore daha önce “Türkiye üzerinde oyunlar oynuyor musunuz?” sorusuna “Evet. Golf oynuyorum. Belek üzerinde” yanıtını vermişti.



‘Tweet’leri silin’



Sosyal medya kullanıcıları da önceki gün haberin yayılmasının ardından bu yanıtı hatırlatarak Moore ile ilgili eğlenceli paylaşımlarda bulundu. Daha önce Twitter üzerinden Moore ile iletişime geçen kişiler ise “tedirgin” olduklarına dair espriler yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı bazı paylaşımlar şöyle:



Türkiye’de çalıştığı her yıl Beşiktaşımızın şampiyon olduğu Beşiktaşlı Büyükelçi Richard Moore MI6’in başına getirilmiş. Seneye Şampiyonlar Ligi’ni alırsak sorarız: Bu da mı tesadüf?



Takipçim Richard Moore, İngiliz İstihbaratı’nın başına geçmiş, bunu vize başvurusunda söylerim kesin.



Dayıoğlu şube müdürü olmuş gibi sevindim.



Kulübün 1 numaralı Kurucu Üyesi Fuat Balkan Teşkilat-ı Mahsusa’dan, kulübün Efsane Başkanı Süleyman Seba MİT Daire Başkanı, Kulübün Kongre Üyesi



Richard Moore, MI6’in başına geçti. İstihbarat dünyasına yön veriyoruz.



Zamanında hakaret edenler, hatta edenleri favlayanlar tweet silmeye başlasa iyi olur.



Bir tweet’imi favlamıştı. Ortamlarda derim artık “MI6 Başkanı ile muhabbetim var” diye.



Adam en son bana laf soktuktan sonra gidip MI6’in başına geçti.



Adamları sancağa yollanan şehzade gibi bize yolluyorlar dönen tahta çıkıyor.



Şanlı Beşiktaş’ımızın UEFA şampiyonluğu hayırlı olsun.