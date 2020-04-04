MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Ülkü Ocakları Başkanı’ndan ‘akademik’ ayrılık
ABONE OL
04.04.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Ülkü Ocakları Başkanı’ndan ‘akademik’ ayrılık

MHP’nin gençlik kolları olarak faaliyet gösteren ülkü ocaklarında kan değişimi yaşanıyor.

Ülkü Ocakları Başkanı’ndan ‘akademik’ ayrılık
ÖNDER YILMAZ Ankara

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş bir yıldan fazla yürüttüğü görevinden ayrıldı. Bahçeli’nin önümüzdeki günlerde yeni bir atama yapması bekleniyor. Milliyet’e konuşan Ateş, 9 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürüttüğü Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’ndan akademik çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ayrıldığını kaydetti. Doçentlik ünvanını aldığını ve bilimsel çalışmalarının gittikçe ağırlık kazandığına dikkati çeken Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de “akademik kariyeriniz daha önemli” tavrını sergilediğini anlattı. Ateş, görevden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurup “Haklarınızı helal edin” dedi.

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğa kontrolü geri alıyor

Doğa kontrolü geri alıyor

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Belediyelerden 'korona' dayanışması

Belediyelerden 'korona' dayanışması

Sıradaki Haber