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20.06.2020 - 14:50 | | AA

Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifine ilişkin, "Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklif ile yaralar sarılmış olacak." dedi.

Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Sanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Ardından TSO Meclisi ve oda üyeleriyle bir araya gelen Şentop, burada yaptığı konuşmada, "Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kuruluna gelecek. Teklif ile yaralar sarılmış olacak." diye konuştu.

TBMM Başkanlık seçimine de değinen Şentop, "Seçim süreci bu kez biraz daha hızlı ilerledi ve adaylığımız ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Şentop, adaylığıyla ilgili hem Türkiye genelinden hem de memleketi Tekirdağ'dan kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın ve birliğin ilçe başkanlarıyla da bir araya gelen Şentop, salgın nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de çalışan ve üreten kesimin sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Şentop, Türkiye'nin bu mücadelede birçok ülkeye kıyasla başarılı olduğunu vurgulayarak, vakaların artması ve tedbirlere dikkat edilmemesi durumunda yeniden kısıtlamalara gidilebileceği uyarısında bulundu.

Kısıtlama onları engellemedi! Tatilin keyfini sürdüler...Türkiye genelinde sınav için saat 15.00’e kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum’da tatil yapan yerli turistler, otele çıkma kısıtlamalı tatil keyfi yaptı. Sokaklar caddeler boş kalırken otel havuzları ve otel sahillerinde tatilciler denize girdi.
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