Zoru başardı

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı’na seçildi. Bozkır, seçilmesinin Türkiye’nin ortaya koyduğu politikaların tüm dünya devletleri tarafından tescili anlamına geldiğini kaydederek “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir olayda 178 oy almak hemen hemen hiç görülmedi. 192 üye arasından 178 oy almak büyük bir başarı. Bunu, ülkemin dünya çapında saygınlığının bir tezahürü olarak görüyorum” ifadelerini kullandı. Bugünden itibaren kendisine, “seçilmiş genel kurul başkanı” sıfatı verildiğini belirten Bozkır, 75. yılda BM’nin yapacağı açıklama metnini, mevcut Genel Kurul Başkanı ile hazırlayacaklarını anlattı.

Erdoğan teşvik etti

Bozkır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülke ve millet adına teşekkür ederek, şöyle devam etti: “2014’te AB Bakanı’yken BM Genel Kurulu Salonu’nda otururken, Cumhurbaşkanımız ‘Genel Kurulu kim yönetiyor?’ diye sordu. Biz de ‘Arjantin yönetiyor’ dedik. ‘Biz niye genel kurul başkanı olmuyoruz?’ dedi. Orada Eylül 2014’te Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla Dışişleri Bakanı’mızın da yoğun çabalarıyla adaylığımızı koyduk, isim belirtilmeksizin. Sonra eylülde Cumhurbaşkanı’mız benim ismime teveccüh gösterdi ama hiçbir şey bir günde, bir ayda, bir senede olmuyor. Batı Grubu’ndan adaylığımızı koyduk. 30 ülkeli Batı Grubu’ndan tek aday olarak onaylanmayı sağladık.”

Kolay bir kampanya olmadığını vurgulayan Bozkır, “Tek aday olarak girmemize rağmen genel kurul toplanamadığı için sessizlik süreci yoluna başvuruldu. Bir ülke karşı çıktığı zaman bozulacak bir süreçtir. Üç ülke sessizlik sürecini kırdı. Kırdıkları gibi de çok yoğun bir kampanya yürüttüler. Başka bir aday da yok ama ‘Türkiye az oy alsın, mümkünse çoğunluğun altına düşsün’ kampanyasıydı bu. Yakışıksız bir kampanyaydı. Çünkü Batı Grubu’nun oy birliğiyle desteğini almış bir genel kurul başkan adayının o Batı Grubu’nun o ayki başkanı Yunanistan tarafından, maalesef sessizlik süreci kırıldı. Bu 178 oyun önemi burada ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Evden kampanya yürüttü

Bozkır, sessizlik süreci kırıldığında Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın ortak kararıyla hiçbir tepki göstermediklerini dile getirerek, “Biz Türkiye’yiz, bunlar olur, bize zarar vermez, işimize bakalım” diyerek, Türkiye olarak kendi kampanyalarını yaptıklarını, bütün ülkelere ulaştıklarını, tek tek herkesle konuştuklarını ve videokonferans yoluyla evden kampanyayı yürüttüklerini anlattı.

Beklenmedik bir anda gelen koronavirüse tüm ülkelerin hazırlıksız yakalandığını belirten Bozkır, BM Genel Kurulu’nun üç aydır toplanamadığını hatırlattı. Bozkır, BM’nin açılarak toplantının salgından en çok etkilenen New York’ta yapılması gerektiğini kaydetti.

‘Hepsini kabul ettirdik’

Bozkır, zirve toplantılarının bu sene bütün liderlerin katılımıyla olmayacağını dile getirerek, “Çünkü yaklaşık bir zirveye, 10 bin kişi geliyor demektir. Dolayısıyla bu sene bunu yine videokonferans yöntemiyle yapma planları vardı” dedi. Buna itiraz ettiklerini ve bunun Genel Kurul’da yapılması gerektiğini anlattıklarını söyleyen Bozkır, şöyle devam etti:

“Dedik ki ‘Genel Kurul’da yapacağız ve Genel Kurul’da her ülke masasında bir ülke temsilcisi oturacak. Genel Kurul Başkanı, bir ülke başkanını anons edecek. Eskiden nasıl yürüyerek kürsüye gelip konuştuysa şimdi de yine o mesajı ekranda çıkacak, yani Genel Kurul ortamında dünyaya mesajını verecek. Bütün bu zirveleri öyle yapacağız.’ Bunların hepsini kabul ettirdik.”

‘Emekler boşa gitmedi’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır’ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’na seçilmesine ilişkin, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, “İnşallah emekler boşa gitmedi, kutluyorum sizleri. İnşallah bundan sonrası da hayır olur” dedi. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM 75’inci Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen Bozkır da hazır bulundu.

Albayrak’tan mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yayımladığı mesajında, “BM 75’inci Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandıran yeni görevi ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun” dedi.