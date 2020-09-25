Afrodisias Antik Kenti Aydın İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Afrodisias Antik Kenti 2017 yılında UNESCO tarafından Dünya Tarihi mirasına kabul edilmiş bir yerdir. Önemli antik kentler içerisinde yer alan Afrodisias Antik Kenti geçmişten bu güne kadar özenle korunmuş ve bulunduğu bölge itibari ile ciddi koruma bilgesi içerisindedir.

Afrodisias Antik Kenti Nerede?

Afrodisias Antik Kenti ülkemizde Ege Bölgesinin Aydın ilinde yer almaktadır. Aydın iline bağlı olan Karacasu ilçesinde yer alan Afrodisias Antik Kenti Geyve Mahallesinde bulunmaktadır. Özellikle Dangalaz Çayının bulunduğu vadide konumlanmıştır. Deniz seviyesinden yaklaşık olarak 600 metre yükseklikteki bir plato üzerinde bulunan Afrodisias Antik Kentine ulaşım rahatlıkla sağlanmaktadır.

Afrodisias Antik Kentine Nasıl Gidilir?

Afrodisias Antik Kentine ulaşım kolaylıkla sağlanabilir. Özel araçlarınız ile Aydın Denizli karayolu üzerinden giderken Kuyucak sapağı ile karşılaşılır. Bu sapaktan dönüp tabelaları takip ederek Afrodisias Antik Kentine ulaşım sağlayabilirsiniz. Afrodisias Antik Kenti Aydın il merkezine 95 kilometre, Denizli il merkezine 110 kilometre, Pamukkale il merkezine 130 kilometre ve Efes'e 130 kilometre mesafede yer almaktadır.

Afrodisias Antik Kenti Hakkında Bilgi

Afrodisias Antik Kenti binlerce yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Özellikle yunan tanrıları hikayelerine konu olmuş olan Afrodisias Antik Kenti pek çok güzel efsanelere de sahiptir. İlk kurulduğu zaman küçük bir kent olmuştur. Daha sonra 400 yıl süren çalışmalar ile çok büyük bir kent haline gelmiştir. Roma İmparatorunun M.Ö. 1 Yüzyılda Kendime bu şehri seçiyorum diyerek buranın önemini vurgulamıştır.

Afrodisias Antik Kenti Tarihi

Afrodisias Antik Kenti tarihi M.Ö. 5000 yılına dayanmaktadır. Afrodisias Antik Kenti özellikle dönemin önemli merkezlerini içerisinde almıştır. Bu isim ise M.Ö. 2 Yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından verilmiştir.

Afrodisias Antik Kenti sanattan ticarete kadar birçok önemli merkez olarak kullanılmıştır. Bu kentin altın çağı Roma İmparatorluğu döneminde yaşandığı bilinmektedir. Afrodisias Antik Kentine gelen tüm ziyaretçilerin gözlerine çarpan en önemli eserlerden birisi de heykellerdir.

Afrodisias Antik Kenti Giriş Ücreti

Afrodisias Antik Kenti haftanın her günü 08:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Bu saatler arasında ziyaret edebileceğiniz Afrodisias Antik Kentine giriş ücreti ise 15 TL olmaktadır.

Fakat Afrodisias Antik Kentinde müze kartı geçerlidir. Bir yıl boyunca Müze kart ile 2 kez ücretsiz ziyaret edebilme imkanı da bulunmaktadır.