Aladağlar Milli Parkı Niğde İlinde Nerededir, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Özellikleri

Aladağ Milli Park’ı ülkemizin Akdeniz Bölgesi'nde bulunan bir milli parktır. Özellikle bölge civarında yaşayan insanlar Aladağ Milli Parkı’nı oldukça merak eder. Bu civarda tatil etkinliği bulunan kişiler de Aladağ Milli Parkı'nı ayrıca ziyaret eder. Muhteşem doğası doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Aladağ Milli Parkı birçok kişi için merak konusu olmaktadır.



Milli Parkı Niğde İlinde Nerededir?



Aladağ Milli Parkı; Niğde, Kayseri, Adana şehirleri arasında yer alan bir parktır. 1995 yılından bu yana Milli Park unvanını taşıyan Aladağ Milli Parkı özellikle Akdeniz Bölgesi'nde bulunması sebebiyle; parkın oldukça fazla ziyaretçisi bulunur. Aladağlar Milli Parkı Niğde Kayseri ve Adana sınırları içerisinde yer almaktadır. Milli parka Kayseri ve Niğde üzerinden ulaşmak mümkündür.





Aladağ Milli Parkı Özellikleri



Aladağ Milli Parkı 542524 hektarlık bir alanı kaplayan oldukça büyük bir milli pak alanıdır. Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Aladağlar Milli Parkı içerisinde; birkaç farklı uğrak noktası yer alır. Buzul gölleri, Hacer ormanları, Karpuzbaşı Şelalesi, Yedigöller Aladağlar Milli Parkı'nın en çok ziyaret edilen alanlarındandır. Bölgede doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyen kişiler için oldukça güzel uğrak noktaları bulunur. Aynı zamanda dağcılıkla uğraşan ve tırmanış yapan kişiler milli park üzerinde yürüyüş ve dağcılık gibi birçok faaliyetlerde bulunabilir.



Aladağ Milli Parkı’na Ulaşım Nasıl Yapılır?



Milli parkına gitmek için ise Niğde ve Kayseri üzerinden milli parka ulaşmak mümkündür. Niğde üzerinden öncelikle Çamardı ilçesine ulaştıktan sonra 15 kilometre kadar daha tabelaları takip edip ilerleyerek milli parka ulaşmak mümkündür. Kayseri üzerinden Aladağlar milli Parkı'na gitmek isteyen kişiler için ise Kayseri üzerinden önce Yahyalı ilçesine ulaşılır. Buradan 30 kilometre gittikten sonra milli parka ulaşılır.



Aladağ Milli Parkı Giriş Ücreti



Muhteşem manzaraları ile kendine hayran bırakan güzellikteki Aladağlar Milli Parkı Akdeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan güzergah üzerinde bulunan bir milli parktır. Milli Parka yapılacak girişler için ise belli bir miktarda ödeme yapmak gerekmektedir. Sivil bir kişi 5 TL gibi bir ücretle milli parka giriş sağlarken öğrenci 2 buçuk TL giriş ücreti ile giriş sağlayabilir. Araçlar 15 TL minibüsler ise 45 TL ücret ödeyerek Aladağlar milli parkına giriş yapabilir.