Andorra Nerede? Andorra'ya nasıl Gidilir?

Konum itibarıyla hava yolları ve tren yolu açısından elverişli olmayan bir fiziki yapıya sahiptir. Oldukça küçük ülke olmasının yanı sıra günümüzde tatil cennetleri arasında yer alıyor. Eski zamanlarda pek bilinmeyen ve kapalı bir yer olan Andorra, günümüzde ise tatil cenneti olmasının yanı sıra bir vergi cenneti olarak da biliniyor.

Andorra Nerede?

Andorra güney batı Avrupa'da yer almaktadır. Daha detaylı şekilde Fransa ve İspanya arasında yer alan, Pirene dağlarında bulunan ve denize kıyısı bulunmayan ülkelerden biridir. Her sene yoğun olarak turist çeken en önemli bölgeler arasında da yer alıyor. Doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile beraber Avrupa'nın önemli merkezlerinden biridir.

Andorra’ya Nasıl Gidilir?

Andorra ulaşım sağlamak için karayolunu kullanmak en doğru tercihtir. Hatta bunun tek tercih olduğunu söylemek mümkün. Çünkü fiziksel yapısı itibariyle tren yolu ve havayolu açısından Andorra elverişli bir konuma sahip değildir. O yüzden Fransa ile İspanya ortasında iyi bir karayolu ağı üzerinden bağlanmış bir ülke olarak öne çıkıyor.

Bireysel araçlar ile ya da otobüs firmaları vasıtasıyla ulaşım sağlanabilir. Bu otobüsler daha çok Fransa ve İspanya üzerinden Andorra’ya ulaşım gerçekleştirmektedir. Konum itibariyle hava yolları ve tren yolu açısından elverişli olmayan bir fiziki yapıya sahiptir. Oldukça küçük ülke olmasının yanı sıra günümüzde tatil cennetleri arasında yer alıyor. Eski zamanlarda pek bilinmeyen ve kapalı bir yer olan Andorra, günümüzde ise tatil cenneti olmasının yanı sıra bir vergi cenneti olarak da biliniyor.