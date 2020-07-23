Ani Harabeleri Nerede? (Hangi İldedir) - Ani Harabelerine Nasıl Gidilir?

Ani Harabeleri Ani bölgesinde yapılmış kazı çalışmaları sonucunda bölgedeki Bronz Çağı ve Demir Çağı zamanında keşfedilmiştir. Yapılan kazılarda Urartulara ait yapılar da ortaya çıkmıştır. Ani Harabeleri ülkemizde bulunan Kars ilinde yer alan tarihi bir yapıdır.

Ani Harabeleri Nerede?

Ani Harabeleri ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde kuzey doğusunda bulunan Kars ilimizin güney doğusunda yer almaktadır. Ani Harabeleri şehir merkezine 42 kilo metre uzağında bulunan tarihi bir yapıttır. Ören yeri, Ermenistan ve Türkiye sınırını oluşturmuş olan Arpaçay Irmağı boyunda konumlanmıştır.

Kars ilimizde bulunan Ani Harabeleri Kars'ın doğusunda yer alan Ermenistan sınırına çok yakın bir yerde bulunmaktadır. Birçok uygarlığın yaşam alanı olmuş olan Ani Harabelerinde 40 adet kilise, şapel ve anıt mezarları tespit edilmiştir. Bu nedenle Ani Harabeleri 1001 Kilise şehri olarak da anılmaktadır.

Ani, yüzyıllar önce önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Özellikle Ermeni Bagratuni Hanedanlığı zamanında çok parlak bir devir yaşamıştır. Eski yıllardan günümüze kadar uzanan Ani Harabeleri 2016 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine dahil edilmiştir.

Ani Harabelerine Nasıl Gidilir?

Kars Ani Harabeleri ören şehir merkezine yaklaşık olarak 45 kilo metre mesafede yer alır. Ani Harabelerine direk olarak ulaşım sağlanamamaktadır. Ani harabelerine ulaşım pek çok yoldan yapılabilir. Bu ulaşım yolları şunlardır:

- Kars Merkez'den Ani Harabelerinin yakınlarındaki köylerden geçen dolmuşlar bulunmaktadır. Bu dolmuşlar ile ören yerine gitmek mümkündür. Ani Harabelerinden dönerken ise bazı durumlarda dolmuş bulunamayabilir. Böyle durumlarda taksi ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

- Başka bir şehirden Kars Ani Harabelerine gitmek isterseniz pek çok şehirden Kars'a uçak seferleri bulunmaktadır. Harabelere ulaşım için uçak ile Kars merkeze gelip buradan araç kiralayabilir veya dolmuşlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

- Otobüs yolculuğu yapacak kişiler için şehirlerarası otobüs firmaları aracılığı ile Kars'a gelmek mümkündür. Buradan yine Ani Harabelerine dolmuşlar ile ulaşım sağlanabilir.

- Son olarak özel araçlarınız ile Ani Harabelerine ulaşım sağlayabilirsiniz. Kars Merkeze gelip navigasyon yardımı ile Ani ilçesine ulaşım sağlayabilirsiniz. Yol üzerinde pek çok tabela yer almaktadır. Bu tabelalar yardımı ile Ani Harabelere ulaşmak mümkündür.