Aspendos Antik Kenti Antalya İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Aspendos antik kenti ayrıca antik tiyatro olarak da bilinmektedir. Antalya'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasındadır.

Aspendos Antik Kenti Nerede?

Aspendos antik kenti Antalya'da bulunmaktadır. Antalya'nın Serik ilçesinde yer alır.

Aspendos Antik Kentine Nasıl Gidilir?

Aspendos antik kentine ulaşım kara yolu ve toplu taşıma ile mümkündür. Antalya dışından gelecek ziyaretçiler için Aspendos kalesine Antalya havalimanına indikten sonra bu noktada aktarma yapılarak geçilebilir. Antalya havalimanına indikten sonra araç kiralayarak ya da transit hizmet ile birlikte Serik ilçesine gidilir. Buradan da Aspendos antik kentine giden minibüslere binerek tarihi antik kente ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde özel araç ile de gelmek mümkündür. Serik ilçesine giden tabelalar aracılığı ile ilçeye geldikten sonra kente ulaşım sağlayabilirsiniz.

Aspendos Antik Kenti Tarihi

Milattan önce 1200'lü yıllarda Yunanlılar tarafından kurulmuş bir şehirdir. Yunan göçleri sonucunda bu şehir oluşturulmuştur. Rumlardan önce Anadolu'da yaşamış olan halklar da daha sonra bu kentte yaşamışlardır. Tarihte önemli bir ticaret merkezi olarak bilinen Aspendos antik kenti tarihte pek çok kez ele geçirilmek istenen bir kale olmuştur.

Aspendos Antik Kenti Giriş Ücreti

Aspendos antik kentine giriş ücreti kişi başı olarak 50 TL'dir.

Aspendos Antik Kenti Özellikleri

- Tarihi bir antik tiyatrosu bulunmaktadır.

- Uzun ve dar bir alana inşa edilmiştir.

- Yatay bir mimariye sahiptir.

Aspendos Antik Kenti Hakkında Bilgi

Aspendos antik kenti Antalya'nın en çok ziyaret edilen antik kentidir. Ulaşım son derecede kolaydır. Tarihten günümüze orijinalliği ile gelmeyi başarmıştır.