Aspendos Antik Kenti Antalya İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri
Antalya tarihi güzellikleri ile ön plana çıkan bir şehirdir. Ülkemizde sadece turistik bir yer olarak bilinse de Antalya içerisinde pek çok tarihi kalıntıları barındıran bir şehirdir. Bunlardan en güzel örneklerden birisi de Aspendos antik kentidir. Aspendos antik kenti Antalya'nın en ünlü antik kentleri arasındadır. Aspendos antik kenti adeta tarihe ışık tutmakta ve günümüze kadar gelmeyi başarmış bir antik kenttir. Hal böyle olunca bu antik kente gelmeyi düşünenler kent hakkında araştırma yapmaktadırlar. Aspendos antik kenti en çok araştırılanlar arasına girmeyi başarmıştır. Aspendos antik kenti Antalya'nın en çok araştırılan yerleri arasındadır. Geçtiğimiz aylarda da Aspendos antik kentine dair yoğun bir araştırma yapılmıştır. Peki, Aspendos antik kenti Antalya'nın tam olarak hangi ilçesindedir? Aspendos antik kentine nasıl ulaşılır? Aspendos antik kentine giriş ücreti ne kadardır müze kart geçiyor mu? Aspendos antik kentinin tarihi nedir? İşte Aspendos antik kentine dair bütün detaylar.
Aspendos antik kenti ayrıca antik tiyatro olarak da bilinmektedir. Antalya'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasındadır.
Aspendos Antik Kenti Nerede?
Aspendos antik kenti Antalya'da bulunmaktadır. Antalya'nın Serik ilçesinde yer alır.
Aspendos Antik Kentine Nasıl Gidilir?
Aspendos antik kentine ulaşım kara yolu ve toplu taşıma ile mümkündür. Antalya dışından gelecek ziyaretçiler için Aspendos kalesine Antalya havalimanına indikten sonra bu noktada aktarma yapılarak geçilebilir. Antalya havalimanına indikten sonra araç kiralayarak ya da transit hizmet ile birlikte Serik ilçesine gidilir. Buradan da Aspendos antik kentine giden minibüslere binerek tarihi antik kente ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde özel araç ile de gelmek mümkündür. Serik ilçesine giden tabelalar aracılığı ile ilçeye geldikten sonra kente ulaşım sağlayabilirsiniz.
Aspendos Antik Kenti Tarihi
Milattan önce 1200'lü yıllarda Yunanlılar tarafından kurulmuş bir şehirdir. Yunan göçleri sonucunda bu şehir oluşturulmuştur. Rumlardan önce Anadolu'da yaşamış olan halklar da daha sonra bu kentte yaşamışlardır. Tarihte önemli bir ticaret merkezi olarak bilinen Aspendos antik kenti tarihte pek çok kez ele geçirilmek istenen bir kale olmuştur.
Aspendos Antik Kenti Giriş Ücreti
Aspendos antik kentine giriş ücreti kişi başı olarak 50 TL'dir.
Aspendos Antik Kenti Özellikleri
- Tarihi bir antik tiyatrosu bulunmaktadır.
- Uzun ve dar bir alana inşa edilmiştir.
- Yatay bir mimariye sahiptir.
Aspendos Antik Kenti Hakkında Bilgi
Aspendos antik kenti Antalya'nın en çok ziyaret edilen antik kentidir. Ulaşım son derecede kolaydır. Tarihten günümüze orijinalliği ile gelmeyi başarmıştır.