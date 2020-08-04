BallÄ±ca MaÄŸarasÄ±na yoÄŸun ilgi

Milyonlarca yÄ±lda oluÅŸan sarkÄ±t ve dikitlerle ziyaretÃ§ilerin ilgisini Ã§eken ve halen keÅŸfedilmemiÅŸ bÃ¶lÃ¼mleri bulunan maÄŸara, "havuzlu", "bÃ¼yÃ¼k damlataÅŸlar", "Ã§amurlu", "fosil", "yarasalÄ±", "Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼", "sÃ¼tunlar", "mantarlÄ±" ve "yeni" ismini taÅŸÄ±yan salonlarÄ±yla ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlÄ±yor. Ortalama 18 derece sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼zde 54 nem oranÄ± ile Ã¶zellikle astÄ±m ve KOAH hastalarÄ±nÄ±n ilgisini Ã§eken maÄŸarayÄ±, Kurban BayramÄ±'nda 8 bin kiÅŸi ziyaret etti.

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Pazar ilÃ§esine 11 kilometre uzaklÄ±ktaki 11 bin 700 dekar alanÄ± kaplayan ve Bakanlar Kurulu kararÄ±yla 2006 yÄ±lÄ±nda "Yaban HayatÄ± GeliÅŸtirme SahasÄ±" ilan edilen Kaz GÃ¶lÃ¼'nÃ¼ ise Kurban BayramÄ±'nda 10 bin kiÅŸi gezdi. Ä°ki gÃ¶zetleme kulesinin bulunduÄŸu, bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ sazlÄ±klarla kaplÄ± olan doÄŸal alan Ã§ok sayÄ±da kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ne ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Ondokuz MayÄ±s Ãœniversitesinden bir ekibin 2009-2010 yÄ±llarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada 110 yerli kuÅŸ tÃ¼rÃ¼nÃ¼n barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tespit edilen gÃ¶lde, DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l baÅŸlatÄ±lan yeni sulak alanlarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ve gÃ¶lÃ¼n rehabilitasyonu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.