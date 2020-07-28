"Batı Karadeniz'in incisi" bayramı dolu dolu geçirecek

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinin Kurban Bayramı tatilinde 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Yeşili, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalı ile turistler tarafından tercih edilen Akçakoca, mavi bayraklı Tarihi Ceneviz Kalesi'ni içinde bulunduran Kale, Cuhallı ve Ak Evler plajlarıyla çevre illerde yaşayanların ilgi odağı oluyor.

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerler arasında bulunmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca, aynı zamanda sunduğu kartpostallık görüntülerle fotoğraf meraklılarının uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Merkez Camisi turistlerin ilgisini çekiyor

İlçede ayrıca Akçakoca Merkez Camisi de klasik kubbe yerine Selçuklu mimarisinde kullanılan sekizgen köşelerin üzerine oturtulmuş Türk otağ çadırından esinlenilerek yapılan çatısıyla dikkati çekiyor.

İlçeye gelenler, Akçakoca'nın silüetini oluşturan önemli yapılar arasında bulunan Selçuklu kıl çadırlarından esinlenerek tasarlanan çatı örtüsüne sahip camiyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.

Bölgeyi tatil için tercih edenler, 200 yıllık çantı evlerinin bulunduğu Yukarı Mahalle'nin canlanması amacıyla kadınlar tarafından kurulan yöresel ürünler pazarını ziyaret ederek, tarihi havayı soluma imkanı da buluyor.

Ziyaretçiler, burada Orta Asya'dan göç ederek Akçakoca'ya yerleşen ve "manav" olarak adlandırılan Türklerin manda sütü kaymağıyla hazırladığı ve unutulmaya yüz tutmuş "Melengücceği tatlısı"nı tatma şansı yakalıyor.

Otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Düzce'nin Karadeniz'e açılan penceresi Akçakoca'daki otel ve pansiyonlardaki doluluk oranı ise Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yüzde 90'a ulaştı.

Yeşil ve mavinin buluştuğu ilçe, İstanbul, Ankara gibi metropollerin yanı sıra çevre illerden ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Özellikle bayram ve yaz tatillerinde iç turizme yönelik tercih edilen ilçenin 25 bin olan nüfusunun Kurban Bayramı tatilinde 100 bine ulaşması bekleniyor.

Toplamda 3 bin yatak kapasitesine sahip otel ve pansiyonların bulunduğu ilçede konukların en iyi şekilde ağırlanması için hazırlıklar tamamlandı.

"Esnaf memnun"

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Rıza Çakar, AA muhabirine, çevre il ve ilçelerden vatandaşların Akçakoca'ya yoğun şekilde geldiğini belirtti.

Çakar, derneğe kayıtlı olarak ilçede toplamda yaklaşık 3 bin yatak kapasitesine sahip otel ve pansiyon bulunduğunu, konaklama fiyatlarının gecelik 125 ila 300 lira arasında değiştiğini ifade etti.

Otel ve pansiyonlardaki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını aktaran Çakar, "Bu da bizi memnun ediyor. Esnaf olarak gelen turistlerimizi nasıl memnun ederiz onu düşünüyoruz." diye konuştu.

Çakar, ayrıca günübirlikçi turistlerin de esnafın yüzünü güldürdüğünü belirterek, bayramdan sonra da doluluğun devam edebileceğini vurguladı.