BatÄ± Karadeniz'in Pamukkalesi yatÄ±rÄ±mcÄ± bekliyor



BÃ¶lgenin turizm potansiyeli olduÄŸunu sÃ¶yleyen Kaymakam Emrah BÃ¼tÃ¼n,Â ''Akkaya termalini yatÄ±rÄ±mcÄ±yla kavuÅŸturursak, burasÄ± bÃ¼yÃ¼k gÃ¼zel bir yapÄ± kazanmÄ±ÅŸ olur''Â dedi.

Eskipazar ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ä°manlar kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde bulunan ve doÄŸal sit alanÄ± olarak tescillenen bÃ¶lgede yer alan, 266 metre derinlikte, 37 derece sÄ±caklÄ±kta ve saniyede 40 litre debiye sahip suyu bulunan Akkaya termal kaynaÄŸÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n kullanÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±. KullanÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikte vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶ren Akkaya termal kaynaÄŸÄ±na, tesisleÅŸme iÃ§in yatÄ±rÄ±mcÄ± bekleniyor.

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DoÄŸal sit alanÄ± olarak tescillenen bu alanda alÄ±nan numuneler sonucunda banyo kÃ¼rleri, havuz ve dÄ±ÅŸ uygulamalarla kronik romatizmal hastalÄ±klarda, ortopedik ameliyat sonrasÄ± omurga ve eklem artrozlarÄ±nda, sporcu yaralanmalarÄ±nda, cilt ve deri hastalÄ±klarÄ±nÄ±n tedavisinde kullanÄ±labileceÄŸi, ayrÄ±ca Â teÃ§hiz edilecek olan bir saÄŸlÄ±k merkezinde tÄ±bbi bir program Ã§erÃ§evesinde uygulanmasÄ± durumunda Ã§ok daha fazla yararlÄ± olacaÄŸÄ± belirlendi.

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Akkaya termalinin vatandaÅŸlarÄ±n kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendikten sonra Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n Ã‡erkeÅŸ ilÃ§esinden Ã§ocuklarÄ±yla birlikte buraya geldiklerini sÃ¶yleyen Seyfi Eratdere,Â ''Ã‡ocuklarÄ±m ile beraber gezmeye ve eÄŸlenmeye geldik. Su Ã§ok gÃ¼zeldi. Bu termal suyun mutlaka deÄŸerlendirilmesi lazÄ±m. GÃ¼zel bir kaynak. Ä°nÅŸallah gÃ¼zel bir ÅŸeyler buraya yapÄ±lÄ±r" dedi.Â

AKKAYA TERMAL, BATIKARADENÄ°Z'Ä°N PAMUKKALESÄ°

Akkaya termalin vatandaÅŸlarÄ±n kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yatÄ±rÄ±mcÄ± bulunmasÄ± halinde Akkaya termalin Ã¶nemli bir turizm bÃ¶lgesi olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Eskipazar KaymakamÄ± Emrah BÃ¼tÃ¼n, "Akkaya termalimiz 'BatÄ± Karadeniz'in Pamukkale'si olarak adlandÄ±rabileceÄŸimiz, gerÃ§ekten de Eskipazar'Ä±n potansiyelini gelecek nesillere aktarabilecek Ã¶nemli yapÄ±lardan bir tanesi. Ä°nÅŸallah yakÄ±n zamanda bir yatÄ±rÄ±mcÄ± ile buluÅŸturabilirsek Akkaya termalimizi, Eskipazar'Ä±mÄ±z adÄ±na daha iyi iÅŸlerin olacaÄŸÄ±nÄ± ve turizme kazandÄ±rÄ±rsak daha iyi yerlere doÄŸru gideceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"Â diye konuÅŸtu.

AKKAYA TERMAL BU BÃ–LGEDE TEK

Bu Ã§evredeki tek yerin burasÄ±nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yleyen Kaymakam Emrah BÃ¼tÃ¼n, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

''BÃ¶lgemize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman BatÄ± Karadeniz'de bu ÅŸeklide Ã§ok fazla bir yerin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. En yakÄ±n yer Ankara'nÄ±n KÄ±zÄ±lcahamamÄ±'dÄ±r fakat bu Ã§evredeki tek olan yer burasÄ±dÄ±r. O yÃ¼zden diyoruz ki Akkaya termalini biz yatÄ±rÄ±mcÄ±ya kavuÅŸturursak, burasÄ± bÃ¼yÃ¼k gÃ¼zel bir yapÄ± kazanmÄ±ÅŸ olur. Eskipazar'Ä±n turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§ok Ã¶nemli bir geliÅŸme kaydetmiÅŸ oluruz. AlÄ±nan numunelerde bu suyun Ã¶zellikle futbolcularÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da faydalÄ± etkenler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu anlamda burayÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± ile buluÅŸturabilirsek sporcular aÃ§Ä±sÄ±ndan da turizme kazandÄ±racaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum''Â diye konuÅŸtu.