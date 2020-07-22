Batum'a Nasıl Gidilir? Türkiye'den Gürcistan Batum'a Gidiş İçin Pasaport Gerekli Mi?

Sınır komşularımızdan biri olan Gürcistan özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ne çok yakındır. Bu sebeple bölgeden birçok kişi de Gürcistan'a geçiş yapar. Gürcistan ile ilgili birçok şey merak edilmektedir. Bu sebeple Gürcistan’a nasıl gideceği ile ilgili de bilgiler kişiler için araştırma konusu olmuştur.

Batum’a Nasıl Gidilir?

Batum Gürcistan'ın şehirlerinden bir tanesidir. Özellikle ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Batum’a geçilmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gezi düzenleyen birçok turiste Batum’a geçiş sağlayarak Batum şehrini gezmektedir. Birçok kişi tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de Batum'a geçiş konusundadır. Gürcistan özellikle Türk vatandaşı olan kişilere seyahat kolaylığı sağlamıştır.

Batum’a pasaportsuz vizesiz girilebilmektedir. Kişilerin sadece kimliklerini göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca geçiş için 50 TL ücret ödemek gerekmektedir. 1 Eylül 2019 yılı itibariyle tarihi itibarıyla ise yalnızca yeni kimlikler ve pasaport gösterilerek geçiş yapmak mümkündür. Batum Türkiye topraklarına çok yakın, aynı zamanda ucuz ve sanat anlamında da oldukça gelişmiş bir şehir olduğundan özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan Türkler için çok sık gittikleri bir şehir olmuştur.

Batum'a geçmek için karayolunun yanında hava yolda kullanmaktadır. Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Batum'a çarşamba günleri hariç her gün uçuşları mevcuttur.

Araba ile Batum'a gitmek de oldukça kolaydır. Gürcistan'a geçmek için çipli bir ehliyet ile geçmek aynı zamanda kişinin ehliyeti ruhsatı ve yanında bulunan kişilerin, kimlikleri yeterlidir. Araba ile geçişlerde Gürcü trafik sigortası yapılması gereklidir. Bu sigorta 110 TL civarıdır. Aksi takdirde 500 TL cezası vardır. Artvin- Batum arası Artvin merkezden 75 kilometre, Trabzon- Batum arası Trabzon Merkez'den 206 kilometre, Rize- Batum arası Rize merkezden 127 kilometre olarak hesaplanmaktadır.

Batum'a minibüsle gitmek otobüs ya da minibüsle gitmek özellikle Doğu Karadeniz'deki şehirlerden Batum'a otobüs ve minibüs seferleri düzenlenmektedir. Rize ve Artvin'den Batum'a düzenlenen otobüs ve dolmuş seferleri vardır. Trabzon'da Batum'a ise otobüs seferi bulunmaktadır.

Türkiye'den Gürcistan Batum'a Giriş İçin Pasaport Gerekli mi?

Gürcistan Batum'a geçiş için Türklerden herhangi bir ekstra belge istememektedir. Geçiş için gerekli olan tek belge eğer bireysel bir geçiş yapılıyorsa; yeni çipli kimlik kartı bulunan her Türk vatandaşı Batum'a geçiş yapabilir. Bu sebeple Batum'a pasaport vize gibi herhangi bir ekstra belge ye ihtiyaç yoktur.