Bu taşlar tam 150 yıldır hiç sönmeden yanıyor

Prof. Dr. Yaşar, "Dörtyol- Erzin bölgesinde olduğu gibi Hatayın Yayladağ ve Samandağ ilçesinde Amik Ovası ve aynı zamanda Seldiren taraflarında da petrol ve doğal gaz sızıntıları olduğunu görüyoruz. Yani Hatay bölgesi petrol ve doğal gaz bakımından zengin olan bir bölge dolayısıyla biz araştırmacıların da bunları araştırarak ülke ekonomisine, insanlığın yararına olacak birtakım çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Kurtbağı bölgesindeki gazın hem turizm açısından değerlendirilmesi hem de ülke ekonomisine kazandırılması noktasında değerlendirilmesinde büyük fayda olacağını düşünüyorum dedi.





'150 YILDIR YANIYOR'Prof. Dr. Yaşar, 1986 yılında yolu dahi olmayan bölgeye traktörle gittiklerini, incelemelerde bulunduklarını, taşların 150 yıldır yandığını belirtirken, "Jeolojik çalışmalara baktığımızda Hatay bölgesinin birçok bölgesinde petrol ve doğal gaz sızıntısı olduğunu görüyoruz. Kurtbağı bölgesinden fay hattı boyunca takip ettiğimizde gaz çıkışının olduğu güneybatı yönüyle kuzeydoğuya doğru kırık hattını takip ettiğimizde sadece bir noktada değil dere olduğu bölge ve üst tarafta dağılgan şekilde çıkıyor. Halkın 'yanartaş' dediği yerde 8 noktada çıkan, sürekli görünen ve alev alan bir yer görüyoruz. Doğal gaz olduğunu tespit ettik. Yetkili makamlara bildirdik. Bilimsel çalışmalar, makalelerimiz oldu" diye konuştu.