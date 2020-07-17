Caretta carettalarÄ±n 'resmi koruyucularÄ±'

Â

Â Kemer Belediyesi ile UlupÄ±nar Ã‡evre Koruma GeliÅŸtirme ve Ä°ÅŸletme Kooperatifi arasÄ±nda caretta carettalarÄ± koruma, izleme ve tanÄ±tÄ±m faaliyetleri iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶revlendirilen 4 belediye personeli, caretta carettalarÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Â

Kemer Belediyesi'nin deniz kaplumbaÄŸalarÄ±na verdiÄŸi Ã¶nem ve deÄŸer dolayÄ±sÄ±yla Belediye BaÅŸkanÄ± Necati TopaloÄŸlu tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilen Dicle YÄ±lmaz, Kadir AydÄ±nlÄ±, UÄŸur Akyol ve Emin SofoÄŸlu, caretta carettalarÄ±n korunmasÄ±, popÃ¼lasyonunu artÄ±rmak iÃ§in her gece sabaha kadar sahilde nÃ¶bet tutuyor. Belediye personeli, caretta carettalarÄ±n yumurtlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± andan itibaren yumurtalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± tutup, yuva sayÄ±sÄ±nÄ±n tespiti, yumurtadan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ dÃ¶neminden yavrularÄ±n denize ulaÅŸmasÄ±na kadar tÃ¼m sÃ¼reci titizlikle takip ediyor. Mesaiye gece geÃ§ saatlerde baÅŸlayan belediye personeli, yerli ve yabancÄ± turistlere de deniz kaplumbaÄŸalarÄ± hakkÄ±nda bilgi vererek, sahilde gece gezmemeleri ve ateÅŸ yakmamalarÄ± konusunda da uyarÄ±larda bulunuyor.

Â Caretta carettalarÄ±n gÃ¶nÃ¼llÃ¼ koruyuculuÄŸunu Ã¼stelenen belediye personellerinden Dicle YÄ±lmaz, iÅŸe saat 21.00'de baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve sabaha kadar sahilde devriye gezdiklerini sÃ¶yledi. YÄ±lmaz, gece yumurtlamak iÃ§in sahile Ã§Ä±kan deniz kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n insanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ zaman kaÃ§abildiÄŸini belirterek, gece sahile inen insanlarÄ± uyardÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Â

Sabah saatlerinde tÃ¼m sahili tekrar gezerek deniz kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n yumurtlama yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ettiklerini anlatan YÄ±lmaz, "Yeni yuvalarÄ± tespit edip Ã¶lÃ§Ã¼mlerini yapÄ±yoruz. Yavru Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± dÃ¶neminde de Ã§Ä±kamayan yavrulara yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in yuvalarÄ± aÃ§Ä±yoruz. Hangi yuvanÄ±n denizden ne kadar uzaklÄ±kta olduÄŸunu Ã¶lÃ§erek not alÄ±yoruz" dedi.

Â 'BÄ°ZE CARETTA CARETTALARIN 'RESMÄ° KORUYUCULARI' DÄ°YORLAR'

Â Caretta carettalarÄ± korumak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaktan mutlu olduklarÄ±nÄ± aktaran YÄ±lmaz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

Â "Bu dÃ¼nya harikasÄ± hayvanlara sahip Ã§Ä±kmamÄ±z gerekiyor. Kemer Belediyesi'nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bize caretta carettalarÄ±n 'resmi koruyucularÄ±' diyorlar. Bu ÅŸekilde anÄ±lmaktan gurur duyuyoruz. Belediye olarak herkesi caretta carettalarÄ± korumaya davet ediyoruz. OnlarÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Denizlere Ã§Ã¶p atmayalÄ±m. Geceleri sahile inmemeye Ã¶zen gÃ¶sterelim."

Â

Â

Â

Â

Â