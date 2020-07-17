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17.07.2020 - 15:13 | | DHA

Caretta carettalarÄ±n 'resmi koruyucularÄ±'

Kemer Belediyesi'nin belirlediÄŸi 4 personel, dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli sahillerinden ve nesli tÃ¼kenme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan caretta carettalarÄ±n yuvalama alanlarÄ±ndan Ã‡Ä±ralÄ± sahilinde caretta caretta nÃ¶beti tutuyor.

Caretta carettalarÄ±n 'resmi koruyucularÄ±'

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Â Kemer Belediyesi ile UlupÄ±nar Ã‡evre Koruma GeliÅŸtirme ve Ä°ÅŸletme Kooperatifi arasÄ±nda caretta carettalarÄ± koruma, izleme ve tanÄ±tÄ±m faaliyetleri iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶revlendirilen 4 belediye personeli, caretta carettalarÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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Caretta carettalarÄ±n resmi koruyucularÄ±

Kemer Belediyesi'nin deniz kaplumbaÄŸalarÄ±na verdiÄŸi Ã¶nem ve deÄŸer dolayÄ±sÄ±yla Belediye BaÅŸkanÄ± Necati TopaloÄŸlu tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilen Dicle YÄ±lmaz, Kadir AydÄ±nlÄ±, UÄŸur Akyol ve Emin SofoÄŸlu, caretta carettalarÄ±n korunmasÄ±, popÃ¼lasyonunu artÄ±rmak iÃ§in her gece sabaha kadar sahilde nÃ¶bet tutuyor. Belediye personeli, caretta carettalarÄ±n yumurtlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± andan itibaren yumurtalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± tutup, yuva sayÄ±sÄ±nÄ±n tespiti, yumurtadan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ dÃ¶neminden yavrularÄ±n denize ulaÅŸmasÄ±na kadar tÃ¼m sÃ¼reci titizlikle takip ediyor. Mesaiye gece geÃ§ saatlerde baÅŸlayan belediye personeli, yerli ve yabancÄ± turistlere de deniz kaplumbaÄŸalarÄ± hakkÄ±nda bilgi vererek, sahilde gece gezmemeleri ve ateÅŸ yakmamalarÄ± konusunda da uyarÄ±larda bulunuyor.

Â Caretta carettalarÄ±n gÃ¶nÃ¼llÃ¼ koruyuculuÄŸunu Ã¼stelenen belediye personellerinden Dicle YÄ±lmaz, iÅŸe saat 21.00'de baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve sabaha kadar sahilde devriye gezdiklerini sÃ¶yledi. YÄ±lmaz, gece yumurtlamak iÃ§in sahile Ã§Ä±kan deniz kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n insanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ zaman kaÃ§abildiÄŸini belirterek, gece sahile inen insanlarÄ± uyardÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

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Caretta carettalarÄ±n resmi koruyucularÄ±

Sabah saatlerinde tÃ¼m sahili tekrar gezerek deniz kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n yumurtlama yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ettiklerini anlatan YÄ±lmaz, "Yeni yuvalarÄ± tespit edip Ã¶lÃ§Ã¼mlerini yapÄ±yoruz. Yavru Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± dÃ¶neminde de Ã§Ä±kamayan yavrulara yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in yuvalarÄ± aÃ§Ä±yoruz. Hangi yuvanÄ±n denizden ne kadar uzaklÄ±kta olduÄŸunu Ã¶lÃ§erek not alÄ±yoruz" dedi.

Â 'BÄ°ZE CARETTA CARETTALARIN 'RESMÄ° KORUYUCULARI' DÄ°YORLAR'

Â Caretta carettalarÄ± korumak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaktan mutlu olduklarÄ±nÄ± aktaran YÄ±lmaz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

Â "Bu dÃ¼nya harikasÄ± hayvanlara sahip Ã§Ä±kmamÄ±z gerekiyor. Kemer Belediyesi'nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bize caretta carettalarÄ±n 'resmi koruyucularÄ±' diyorlar. Bu ÅŸekilde anÄ±lmaktan gurur duyuyoruz. Belediye olarak herkesi caretta carettalarÄ± korumaya davet ediyoruz. OnlarÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Denizlere Ã§Ã¶p atmayalÄ±m. Geceleri sahile inmemeye Ã¶zen gÃ¶sterelim."

Â Caretta carettalarÄ±n resmi koruyucularÄ±

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BarÄ±ÅŸ Murat YaÄŸcÄ±'dan hayranlarÄ±na teÅŸekkür videosu'Survivor'da sergilediÄŸi performansla finale kadar gelen BarÄ±ÅŸ Murat YaÄŸcÄ± duygularÄ±nÄ±, "HayatÄ±mÄ±n en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anÄ±lar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiÄŸim ada, yeni maceramÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± oldu" sözleriyle dile getirdi.
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