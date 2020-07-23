Cennet Cehennem Mağaraları Nerede? (Hangi İldedir)

Ülkemizin her bir köşesi gezilip görülecek yerlerden ibarettir. Cennet Cehennem Mağaraları da Türkiye'nin en önemli mağaraları arasında görülmektedir. Oldukça farklı oluşumlar olan Cennet Cehennem Mağaraları görenleri kendine hayran bırakacak özellikte mağaralardır. Bu sebeple birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Cennet Cehennem Mağaraları Nerede?

Cennet Cehennem Mağaraları olarak bilinen ancak bir obruk yapılanması ile oluşan Cennet Cehennem Mağaraları Mersin'in Silifke ilçesinin Narlıkuyu yakınlarında bulunmaktadır. Bu obruk doğal yollarla oluşmuş bir özelliktedir. Cennet Çöküğü içinde bulunan kilise yapı bölgenin tarihi anlam kazanmasını sağlamıştır. Tarihi ve turistik özelliğe sahip Cennet Cehennem Mağaraları 2 farklı yapıdan oluşmaktadır. Birincisi Cennet çöküğü ikincisi ise Cehennem Çukuru olarak adlandırılmaktadır. Birbirine çok yakın olan iki mağara arasındaki mesafe ise 80 metredir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu bölgeye müze olarak ziyaretlere açmıştır.

Cennet Cehennem Mağara Özellikleri

Cennet Cehennem Mağaraları Akdeniz Bölgesi'nde Mersin Silifke ilçesinin Narlıkuyu Beldesi’ne bağlı bulunmaktadır. Önemli bir karstik oluşum olan Obruk oluşumunda meydana gelen çökmeler sonucu oluşmuştur. Kireç taşından oluşan yapılanmalar plato içinde gelişmiştir. Böylece yer altı sularının kireçtaşını aşındırması sonucu çöküntü meydana gelmiş böylece Cennet Cehennem Mağaraları oluşmuştur. Cennet çöküğü içine ziyaretçi alınırken cehennem çukuru çok derin bir çukur olduğu için ziyaretçilerin içine girmesi yasaktır.

Cennet mağarası girişinde bulunan kilise Meryem anaya bağlı bir kişi tarafından yapılmış çok eski dönemlerden kalma olduğu görülen bir kilisedir. Kilisenin girişinde duvarda Meryem Ana’ya hitaben bir mektup yazılmıştır. Ve günümüze kadar kalıntıları halen vardır. Bu kilise bölgeye özellikle tarihi turizm açısından önemlidir.

Cennet çukurunda yaklaşık olarak 452 basamak bulunmaktadır. İlk 300 basamaktan sonra kiliseye ulaşılmaktadır. Daha sonraki basamaklar ise mağaranın içine doğru inmektedir. En son basamaktan sonra mağara derine inmekte ve tehlikeli olmaktadır. Astım mağarası olarak da bilinen mağaralarda sağlık turizmi konusunda da ziyaretçiler bulunmaktadır.

Mitolojik hikayesi de bulunan bölgenin anlatılan efsanesi ise: mitolojide geçen tanrı Zeus’un ateş püskürten ejderhayı bu bölgede yendiğidir.