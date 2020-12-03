Dünya Türk Kahvesi Günü Washington'da kayıt altında

Yayınladığı bildiride Belediye Başkanı Muriel Bowser, dünyanın ilk kahve pişirme tekniği olan Türk kahvesinin 16. yüzyılda İstanbul’da geliştirildiğini ve 500 yıllık bir kültüre sahip olduğunu vurguladı. Toplumlar arasındaki dostluğu kültürel diplomasi ile pekiştirmeyi amaçlayan iyi niyet mesajlarından dolayı Turkish Coffee Lady Vakfı’na teşekkür eden Bowser, açıklamasında 5 Aralık tarihinde gerçekleşecek kutlama etkinliğinde zengin Türk geleneklerinin öneminin Amerikalılara aktarılarak kültürel diyalogların kuracağını belirtti. Başkent Washington'da ikamet eden 706,000 kişi adına vakfın kültürel iletişimin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin tebrik dileklerinin de iletildiği bildiri belediyenin resmi kayıtlarına da geçecek

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü ABD’nin Başkentinde Sanal Kültürel Etkinliklerle Kutlanacak

Dünyanın ilk kahve diplomasisi vakfı olan Turkish Coffee Lady Vakfı, UNESCO koruması altında olan 500 yıllık tarihe sahip Türk kahvesi kültürü hakkında Amerikalıları bilgilendirmek ve Türk kahvesinin dünya tarihine kattığı değere ilişkin bilinç uyandırmak için Habitat Derneği işbirliğinde ‘Dünya Türk Kahvesi Günü’ne özel sanal ortamda bir faaliyet düzenleyecek.

2012 yılından beri gönüllü bir ekiple beraber dünyayı Türk kahvesi kamyonu ile gezen ve Turkish Coffee Lady Vakfı’nın kurucusu olan Gizem Şalcıgil White “Türk kahvesi dünyada eşi benzeri olmayan çok önemli bir kültürel mirasımız. Ancak, Amerika’da günde 400 milyon bardak kahve tüketildiği halde, tarihteki ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin temel özelliklerinin toplum tarafından yeterince bilinmediğini gözlemledik. Tüm dünyaya kahve kültürünün yayılmasında büyük rol üstlenmiş olan 500 yıllık kahve kültürümüzü ve tarihsel değerini halktan halka iletişim ve gastro diplomasi aracılığıyla daha etkili şekilde anlatmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Dünya Gönüllüler Günü’nün de kutlanacağı 5 Aralık Cumartesi günü 19:00-21:00 (11 AM – 1 PM) saatleri arasında Habitat Derneği’nin Youtube kanalı üzerinden online gerçekleşecek kültürel tanıtım etkinlikleri, Türk kahvesi kültürünün bilinirliğinin arttırılması için evde kahve yapımı gösterisi, fal sanatı ve Türkiye ve ABD’den katılacak misafir konuşmacıların Türk kahvesinin dünya tarihine etkisine ilişkin sunumlarını kapsayacak. Programın finalinde ise, Türk Amerikan toplumunun sevilen isimleri İlhan Özülü ve Zeynep Moore tarafından mini birer konser verilecek.