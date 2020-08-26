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26.08.2020 - 12:40 |

Edirne'de sÄ±caklardan dolayÄ± göl buharlaÅŸtÄ±

Edirne'nin Enez ilÃ§esinde aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklar nedeniyle suyu buharlaÅŸan Tuz GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n beyaz ve parlak tabakasÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ilgisini Ã§ekiyor.

Edirne'de sÄ±caklardan dolayÄ± göl buharlaÅŸtÄ±

Karaincirli Sahili yakÄ±nlarÄ±ndaki gÃ¶ldeki su, aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklar nedeniyle Ã§ekilince ortaya tuzla kaplÄ± bir alan ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Denize girmek iÃ§in gelen vatandaÅŸlar sahil yakÄ±nÄ±nda oluÅŸan tuz gÃ¶lÃ¼ne ilgi gÃ¶steriyor. BazÄ± vatandaÅŸlar bembeyaz alanÄ±n Ã¼zerinde fotoÄŸraf Ã§ektiriyor.

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Edirnede sÄ±caklardan dolayÄ± gÃ¶l buharlaÅŸtÄ±

Ailesiyle tatile gelen Recep KÄ±lÄ±Ã§, AA muhabirine, Trakya'da bu yÄ±l hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸunu sÃ¶yledi.

GÃ¶ldeki suyun aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklarla buharlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÄ±lÄ±Ã§, "Denize girmek iÃ§in Saroz KÃ¶rfezi'ne, Enez ilÃ§esindeki sahillere Ã§evre illerden Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ geliyor. Karaincirli Sahili'nin hemen yanÄ±ndaki gÃ¶lÃ¼n bembeyaz, parlak tuzla kaplÄ± olduÄŸunu gÃ¶renler fotoÄŸraf Ã§ekiyor. Bizim de ilgimizi Ã§ekti hatÄ±ra kalsÄ±n diye fotoÄŸraf Ã§ekildik." diye konuÅŸtu.

Â Edirnede sÄ±caklardan dolayÄ± gÃ¶l buharlaÅŸtÄ±

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