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13.07.2020 - 14:50 |

Erciyes'te Temmuz'un ortasında kayak keyfi

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kampa giren sporcular, yaz aylarında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Erciyes'te Temmuz'un ortasında kayak keyfi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulamaya konulan Erciyes Master Planı kapsamında yaz aylarında da kayakçılara spor kampı imkanı sunuluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes AŞ, Hacılar Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü öncülüğünde Sütdonduran Yaylası’ndaki kayak merkezinde, aralarında milli sporcuların da yer aldığı Kayseri Snowboard Bölge Takımı kayakçıları, kamp yapıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dağın her mevsim çok yönlü değerlendirilebildiğini belirtti. Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'te kış sporları, dağ, bisiklet ve doğa turizmi ile yüksek irtifa kampı yapılabildiğini aktaran Büyükkılıç, Erciyes’in sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olduğuna işaret etti.

Erciyeste Temmuzun ortasında kayak keyfi

 

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