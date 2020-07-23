Erzurum'un Neyi Meşhur? En Meşhur Erzurum Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Erzurum'da Ne Yenir)

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli şehirleri arasında yer alır. Erzurum denince akla birçok özellik gelir. Özellikle kış mevsiminin çok uzun geçtiği bölgede kış turizmi de bu bağlamda gelişmiştir. Erzurum'un Erzurum Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan en önemli şehirleri arasındadır. Bu sebeple birçok kişi bölgeyi araştırır.

Erzurum’un Neyi Meşhur?

Palandöken Dağı'nın bölgede bulunması kış turizminin oldukça gelişmesini sağlamıştır. Yöresel yemekler konusunda da oldukça başarılı olan Erzurum'a kendine ait lezzetleri bulunur. Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden biridir. Bu sebeple Erzurum şehri bölge için oldukça önemli bir şehirdir. Doğu Anadolu'nun gelişen yapısına göre Erzurum gelişmiş olan bir şehir olarak kendinden söz ettirir.

Erzurum Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Erzurum’da Ne Yenir?

Erzurum deyince akla gelen ilk birkaç yemek gelir ancak çok bilinmese de yine Erzurum'un yöresel olarak tüketilen mutlaka tadılması gereken lezzetleri de vardır.

Cağ kebabı: Cağ Kebabı Erzurum'un en önemli lezzetleri arasında yer alır. Cağ kebabının ismini bile duyulması Erzurum’u akla getirir. Cağ kebabı keçi ya da kuzu eti ile özel bir karışımla hazırlanarak bir gün boyunca dinlendirilir. Yatay bir şekilde döner gibi pişirilen cağ kebabı Erzurum'un en meşhur yemeğidir.

Hasuta: Erzurum'un yöresel lezzetlerinden bir tanesi olan hasuta’dır. Herkes tarafından bilinmese de dut pekmezi ve nişastanın birleşimi ile oluşturulan bir tatlıdır. Genelde katı püre halinde tüketilir.

Dut çullaması: Erzurum'un en meşhur yemeklerinden bir tanesi olan dut çullamasıdır. Bölgede yetişen Karadutların toz şeker ve tereyağı ile kavurması ile hazırlanır. Doğal tatlı ihtiyacını karşılamak için oldukça başarılı bir yemektir.

Erzurum Ketesi: Erzurum Ketesi yine ismi söylendiğinde Erzurum'u akla getiren yiyeceklerden biridir. Hamur işi olan Erzurum Ketesi, şehrin en önemli yöresel yiyeceklerindendir. Fırınlarda her daim bulunur.

Kadayıf dolması: yine Erzurum deyince akla gelen ilk lezzetlerden bir tanesi de kadayıf dolmasıdır. Tel kadayıfın içine ceviz veya fıstıkla sarılan kadayıf dolması kızgın yağda kızartılarak şerbetlenir. Üzeri ceviz ya da fıstıkla süslenerek tüketimi yapılır.