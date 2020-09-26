Gito Yaylası Rize İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Bol oksijeni ve yoğun yeşilliği ile beraber harika bir doğal ziyaret imkanı sağlayan Gito Yaylası, huzur arayan pek çok kişinin uğrak yerleri arasında yer almaktadır. Karadeniz Bölgesi'nin harika atmosferini ve havasını en iyi şekilde yansıtan bölge, Türkiye'nin de en güzel doğal alanlarından biridir.



Gito Yaylası Rize İlinde Nerededir?



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan Gito Yaylası, Rize'de yer alan ve gezilmesi gereken en meşhur alanlardan biridir. Her ne kadar ilçeye 18 kilometre kadar uzaklıkta olsa dahi, yolların zorluğundan ötürü biraz daha uzun sürebilmektedir.



Gito Yaylası Rize İlinde Nasıl Gidilir?



Gito yaylasına Rize ilinden Çamlıhemşin ilçesine ulaşım sağlayarak gidebilirsiniz. Ancak özel araçlarla gitmek çok daha doğru bir süreç olacaktır. İlçeye 18 kilometre uzaklıkta olan Yayla patika yollar sebebiyle yavaş gitmek mecburiyetinde bırakıyor. Bu sebepten dolayı bölgeye ulaşmak bir saat kadar süre biliyor. Taksi veya diğer ulaşım araçları üzerinden de bölgeye gitmek mümkün. Fakat belli bir noktadan sonra eğer özel aracınız yok ise, yürüyerek Yaylaya gitme gibi bir durum söz konusu olabilir.



Gito Yaylası Rakım Bilgileri



Gito Yaylası rakım olarak deniz seviyesinden yaklaşık 2070 metre kadar yüksektedir. Ayrıca bölgede bu sayede muhteşem bir manzara oluşurken, kamp yapma imkanı da sağlanıyor. Harika doğal güzelliklerinin yanı sıra hayvan türleri ile de önemli bir potansiyel teşkil eden ormana sahip. Eğer konaklama gibi bir ihtiyaç duyulursa bölgeye yakın pansiyonlar bulunmaktadır. Bu konuda fiyatına ve özelliklerine göre seçim yaparak konaklama şansına gerçekleştirebilirsiniz.



Gito Yaylası Özellikleri



Gito Yaylası yürüyüş yapmak ve kamp kurmak için en ideal bölgelerden biridir. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'nin ve Rize'nin muhteşem güzelliğini gözler önüne sererken, bol oksijenli alanıyla sağlık açısından önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Aynı zamanda efsane olan buzul göllere de yine bölgeden ulaşım sağlamak oldukça kolay. Tabii bunun için bir rehbere ihtiyaç duyulabilir. Tepeleri aşmak suretiyle tertemiz oksijeni ciğerlere çekerek, harika bir manzara eşliğinde doğa ziyareti gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda bölgede çok fazla ışık olmadığı için geceleri yıldızları daha net görmek mümkün hale geliyor.