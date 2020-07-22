Gürcistan'a Nasıl Gidilir? Gürcistan'a Gitmek İçin Gerekenler

Türk vatandaşlarının en fazla ziyaret ettikleri ülkelerden birisi de Gürcistan'dır. Özellikle Karadeniz Bölgesinde yaşayan vatandaşlar kara yolu ile Batum'a sıklıkla geçiş yapmaktadır.

Gürcistan'a Nasıl Gidilir?

Gürcistan ülkesine seyahat etmek isteyen pek çok vatandaşımız bulunmaktadır. Gürcistan ülkesine gidebilmek için Artvin Hopa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na gitmeleri gerekir. Gürcistan Batum'a gidişlerde en sık kullanılan güzergah burasıdır.

Hopa ile Artvin'de bulunan Sarp Sınır Kapısı arasındaki mesafe 19 kilometredir. Buraya özel araçlar ile gitmek mümkündür.

Sınır Kapısına araç ile geçmek isteyen vatandaşlar için iki ayrı kontrol noktası bulunmaktadır. İlk kontrol noktası ülkemiz sınırları içerisindedir. İkinci kontrol noktası ise Gürcistan ülkesi sınırları içerisindedir. Araçların sınırları geçebilmeleri için kullandıkları aracın ruhsatı, ehliyet, kimlik veya pasaport, giriş çıkış formu, yurt dışı çıkış harç pulu ve zorunlu araç sigortasına ihtiyaç duymaktadırlar. Zorunlu araç sigortasını genellikle yolcular daha önceden sigorta acenteleri tarafından yaptırmaktadırlar.

Gürcistan sınırını geçebilmek için giriş çıkış formu doldurulmalıdır. Bu form doldurulduktan sonra 50 TL harç pulu ödenir ve gerekli belgeler hazırlandıktan sonra araç kuyruğuna geçilir.

Gürcistan'a Gitmek İçin Gerekenler

Gürcistan sınırına geçmek oldukça kolaydır. Sınırda giriş çıkış kontrolleri sırasında bazı evrakların tamamlanması gerekir. Bu evraklar şunlardır;

- Araç Ruhsatı

- Ehliyet

- Kimlik veya pasaport

- Giriş çıkış formu

- Yurt dışı harç pulu

- Zorunlu araç sigortası

Bu evraklar tamamlanmadan giriş işlemleri yapılmamaktadır. Giriş çıkış formu sınır kapısında doldurulur. Burada üzerinde yazılı ad-soyad, TC kimlik numarası, Doğum tarihi ve cinsiyet bilgileri bulunmaktadır. Bu bilgileri doldurup 50 TL harç pulu ücreti ödenir.

Araç sınır içerisine geçişinde Türk Polisleri tarafından ve Türk gümrük görevlileri tarafından kontrol edilir. Burada önceden hazırlanması gereken evraklar teslim edilir. Böylece Polis tarafından çıkış mührü vurulur. Ayrıca araç plakasından yurt dışı çıkışı için bir engel olup olmadığı da sorgulanabilir.

Daha sonra Gürcistan sınırlarında Gürcü polisine bu evraklar verilir. >Gümrük görevlilerinin burada araçların içerisinde arama yapmak hakları bulunmaktadır. Burada da giriş formu mührü vurularak sınır içerisine girebilirsiniz. Böylece Ülkemizden Gürcistan sınırları içerisine girebilirsiniz.