İshak Paşa Sarayı Nerede? (Hangi İldedir) - İshak Paşa Sarayı'na Nasıl Gidilir?

İshak Paşa Sarayı 18. yy Osmanlı mimarisine ait olan tarihi yapılardan biridir. Ağrı Doğubayazıt ilinde bulunan bu mimari yapı, oldukça ilgi görmektedir.

İshak Paşa Sarayı Nerede? (Hangi İldedir)

Doğunun en güzel mimari eserlerinden biri olan tarihi İshak Paşa Sarayı Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin önemli yansımalarından biridir. Doğubayazıt'ın yaklaşık 8 km güneydoğusunda yer aldığını söylemek mümkündür. Bölgeye gelerek yerleşen farklı kültürlerin her birinden bir iz taşımaktadır. Osmanlı Dönemi Lale Devri tarihine ait önemli eserlerden biridir. Saray Ağrı Dağı'na çok yakın bir yerde konumlandırılmıştır.

Doğubayazıt'ın ise 5 km kadar uzağında yer almaktadır. Bu saray bey kalesi olarak bilinmektedir. Saray içinde 116 oda bulunmaktadır. Ayrıca dış külliyesinde cami, hamam, kütüphane gibi yapılar da mevcuttur. Bu sebeple Topkapı Sarayı'na eşdeğer bir ihtişama sahiptir. Osmanlı Dönemi ve sonrasında Ağrı ilinde ziyaret edilen önemli yapılardan biri haline gelmiştir. Ağrı ilinden İshak Paşa Sarayına gitmek isteyen bir turist için mesafe arabayla 15 dakika gibi kısa bir zaman almaktadır.

İshak Paşa Sarayı'na Nasıl Gidilir?

Osmanlı Lale Devri mimarisinin önemli eserlerinden biri olan İshak Paşa sarayı her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti karşılamaktadır. Ağrı Doğubayazıt ilçesinde yer alan saraya seyahat etmek uzun bir zaman almamaktadır. Başka bir şehirden İshak Paşa Sarayını ziyarete gelen bir turist kısa sürede ulaşacaktır.

Öncelikle otomobil ya da şehirlerarası otobüsle Ağrı ili merkezine ulaşmak gerekmektedir. Daha sonra Doğubayazıt ilçe otobüsleriyle yeniden gitmek gerekmektedir. Yine kendi otomobiliyle devam edenler navigasyon yardımıyla Doğubayazıt ilçesine ulaşmalıdır. Ağrı Dağına 5 km uzaklıktadır. Bu durumu dikkate alarak yola çıkmak büyük önem taşır. Ağrı il merkezi ile Doğubayazıt İshak Paşa Sarayına varmak yalnızca 15 dakika zaman almaktadır. Ziyarete gelen turistler, ziyaret saatlerini göz önünde bulundurmaya dikkat etmelidir. Çünkü özellikle sarayı ziyarete gelmek isteyenler için saatler büyük önem taşımaktadır.

Açılış saati sabah 8.00 olmakla birlikte akşam 19.00'da kapanmaktadır. Saray, pazartesi günleri kapalıdır. Saraya giriş ücreti 10 TL olarak belirlenmiştir. Müze kart geçerlidir. Ancak müze kartı saraya gelmeden önce temin etmiş olmak gerekmektedir. Çünkü kart satışı yapılmamaktadır.