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22.04.2020 - 18:41 |

Kapadokya Nerede? Kapadokya'ya Nasıl Gidilir?

Türkiye’nin en çok turist alan bölgelerinden biri olan Kapadokya, İç Anadolu Bölgesi sınırlarında kalmaktadır. Romantizmin doruk noktası olan bu Güzel Atlar Diyarı hakkında, Kapadokya nerede ve Kapadokya’ya nasıl gidilir tarzında sorular sorulmaktadır. İşte, Kapadokya seyahati yapılabilecek farklı ulaşım seçenekleri.

Kapadokya Nerede? Kapadokya'ya Nasıl Gidilir?

Kapadokya, yaz kış demeden turizmin devam ettiği bir bölgedir. Buraya gelen misafirler hem bölgenin doğal oluşumlarına görebilir hem de tarihi yapıları ziyaret edebilir.

Kapadokya Nerede?

Kapadokya; İç Anadolu Bölge’sinin tam ortasında, Nevşehir ilinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Volkanik dağların püskürttüğü lavlar sonucunda meydana gelen bu bölgede gezilebilecek sayısız doğal güzellik bulunmaktadır. Bu sebeple de Kapadokya, her mevsim turist akınına uğramaktadır.

Kapadokya’ya Nasıl Gidilir?

Kapadokya, ülkenin gelişmiş sayılan bir bölgesinde bulunmaktadır. Bu sebeple de bölgeye hem karayolu hem de havayolu kullanılarak ulaşım sağlanabilmektedir. Havayolu kullanarak Kapadokya’ya gitmek isteyenlerin inebileceği en yakın havalimanı Kayseri’dedir. Buradan kalkış yapan servislerle ya da taksi tutarak Kapadokya’ya gidilebilmektedir.

Kapadokya yolculuğunu karayolu kullanarak yapmak isteyenler içinse şahsi araç ya da otobüs seçenekleri sunulmaktadır. Türkiye’nin birçok şehrinden Nevşehir’e otobüs seferi düzenlenmektedir. Nevşehir’e ulaştıktan sonra taksi tutarak Kapadokya’ya ulaşmak mümkündür. Bölgeye şahsi araçlarla gelmek de mümkündür. Kapadokya’ya en çok; Ankara, Kayseri, İstanbul ve Bursa’dan ziyaretçi gelmektedir. Bu kapsamda ilgili şehirler ve Nevşehir arasındaki yolculuk süreleri aşağıdaki gibidir.

 

 Ankara- Nevşehir: 3 saat 40 dakika

 İstanbul- Nevşehir: 7 saat 40 dakika

 Bursa- Nevşehir: 7 saat 15 dakika

 Kayseri- Nevşehir: 1 saat 10 dakika

 

Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
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