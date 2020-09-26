Kapıkaya Kanyonu Adana İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Kapıkaya Kanyonu Adana'nın gizli kalmış güzelliklerinden biridir. Yerli halktan bile çok az kişi tarafından bilinmektedir. Ancak burası görenleri hayrete düşürecek kadar şaşırtıcı güzelliklere sahiptir.



Kapıkaya Kanyonu Nerede?



Kapıkaya Kanyonu ülkemizde Akdeniz bölgesinde bulunan Adana ilinin Karaisali ilçesinde bulunmaktadır.



Kapıkaya Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Bu kanyon Adana iline yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunmaktadır. Karaisalı ilçesine ise 4 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bu nedenle ilçeden kanyona gidiş oldukça kolaydır. Fakat bölgeye toplu taşıma araçları ile gitmek mümkün değildir. Özel aracınız ile ya da araç kiralayarak kanyona gidebilirsiniz.



Kapıkaya Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?



Kapıkaya Kanyonu akarsu aşındırmaları ile tektonik çöküntüler sebebi ile oluşmuş bir kanyondur. Burası görülmesi ve gezilmesi gereken muhteşem güzellikleri içinde barındıran bir doğa harikasıdır. İçinde oldukça güzel şelale bulunur. Şelalenin izlenebilmesi ve iyi bir şekilde görülebilmesi için bir seyir terası da vardır.



Kanyonun belli bölgelerinde yaklaşık 400 metreyi bulan korkuluklar bulunur. Bu şekilde kanyonda yüksek güvenlik önlemleri alınmıştır. Bunun dışında kanyona giden yollar genişletilmiş ve daha çok ziyaretçi çekmesi ine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Burada bitki çeşitliliği de oldukça fazladır. Zakkum, meşe, erguvan, çınar ağaçları bu bitkilerden birkaçıdır.



Kanyonun yaklaşık yüksekliği ise 200 metreyi bulur. Manzarası çok güzel olduğu için özellikle fotoğrafçılar tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Bunun dışında oldukça popüler olan Varda köprüsüne de çok yakındır. Kanyonu gezerken dikkatli olmak çok önemlidir. Çünkü yer yer tehlikeli alanlar bulunmaktadır.



Kapıkaya Kanyonu Giriş Ücreti



Kapıkaya kanyonuna girişlerde herhangi bir ücret alınmaz. Burayı gezmek isteyenler ücretsiz bir şekilde kolaylıkla gezebilirler.



Kapıkaya Kanyonu Ziyaret Saatleri



Kapıkaya Kanyonunu gezmek için ziyaret saatleri de bulunmaz. Ancak tehlikeli bir bölge olması sebebi ile hava kararmadan gezmek daha doğru olacaktır.



Kapıkaya Kanyonu Nedir?



Kapıkaya Kanyonu Adana iline bağlı bulunan bir kanyondur. Burası 2011 yılında Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda turizme kazandırılmış bir yerdir. Doğaseverler ile dağcılar bu alana sıklıkla gelmektedir.



Kanyona 2014 yılında baraj yapılmış ve bunun sonucunda da burası daha güzel bir alan haline gelmiştir. Kanyonda yürüyüş yerleri de bulunduğu için doğa yürüyüşü yapmayı sevenlerin ilgisini çekmektedir. Ancak bu yollar yer yer dar bir hal almaktadır. Kanyonun bazı bölümlerinde ise 5 metreye yakın köprüler bulunur.