Karacahisar Kalesi Nerede? (Hangi İldedir) - Karacahisar Kalesi Nasıl Gidilir?

Karacahisar Kalesi diğer adıyla Kulucahisar Kalesi olarak bilinmektedir. Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında yapılmış olan bu kale Eskişehir'dedir.

Karacahisar Kalesi Nerede? ( Hangi İldedir)

Tarihte Osmanlı Devletinin ilk olarak fethettiği kale olan Karacahisar Kalesi Eskişehir ilimizin sınırları içinde bulunmaktadır. Osmanlı Devletinin beylikten devlete geçiş sürecinde tarihi olarak önemli bir rol üstlenmiştir. Ancak kalenin tarihi daha eskiye dayanmakta olup, Bizans döneminde önemli savunma merkezi olarak kullanılmaktaydı. Kale, Eskişehir'in güneybatısında yer almaktadır.

Kalenin konumu bir plato üzeridir. Bu plato deniz seviyesinden 1010 metre yüksekliğindedir. Bu sebeple savunma için çok önemli bir merkez olduğunu söylemek mümkündür. Karacahisar Kalesinin yer aldığı bölge geçmişte Frigya Bölgesi olarak kabul görmüştür

Bu bölge Bizans ile Türkler arasında tampon bölge ve önemli stratejik nokta görevi görmüştür. Böyle bir noktaya önemli bir kale inşa etmek savaş stratejisinde olası bir durumdur. Bizans Döneminde önemli bir savunma merkezi olarak kullanılmıştır. Osmanlı Devleti için oldukça önemlidir. Çünkü ilk sikke bu kalede basılmıştır. Ayrıca ilk hutbe de burada okutulmuştur.

Karacahisar Kalesi Nasıl Gidilir?

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan Karacahisar Kalesi yüksekçe bir platonun üzerine konumlandırılmış olan tarihi bir mekandır. Kaleye gitmek için öncelikle bulunduğunuz konumundan Eskişehir iline yolculuk yapmanız gerekmektedir. Kaleye kendi otomobiliyle gitmek isteyenler navigasyon desteğiyle kolayca yolu bulabilirler.

Eskişehir ilinin Odunpazarı ilçesine ulaştıktan sonra kaleyi bulmak için son bir adım kalmaktadır. Karacaşehir Mahallesini bulduktan sonra kaleyi artık bulabilmek mümkündür. Karacahisar Kalesine otobüsle gitmek isteyenler için öncelikle şehir merkezine ulaşmak gerekmektedir. Şehir merkezinden kalkan otobüslerle Odunpazarı ilçesine ulaşmak gerekmektedir.

Odunpazarı ilçesinden Karaşehir Mahallesi için kalkan halk otobüsleri kısa sürede kaleye ulaşmayı sağlayacaktır. Bu beldeye kalkan metrobüsler de kullanılabilir. Odunpazarı ilçesine gitmek isteyenler öncelikle Atatürk Lisesi durağında inmeye dikkat etmelidir. Karacahisar Kalesi konumu oldukça kolay bir noktadır. Bu tarihi kaleyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir. Ziyaret saatleri müze ziyaret saatleri ile aynıdır. Ayrıca kaleyi ziyaret etmek isteyenler müze kart kullanarak daha uygun fiyatlara bazen de ücretsiz olarak kale ziyaretini gerçekleştirebilirler.