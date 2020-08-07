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07.08.2020 - 12:59 |

Kazakistan'da 15. yüzyıla ait tekke bulundu

Kazakistan'ın Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi yakınlarında 15. ile 19. yüzyıla ait sufi tekkesi bulundu. Kazakistan Kültür Bilimsel Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, Türkistan'ın en kadim bölgesi Kultöbe'de düzenlenen arkeolojik kazı çalışmalarında, bilim adamlarınca sufi tekkesi bulunduğu belirtildi.

Kazakistan'da 15. yüzyıla ait tekke bulundu

Açıklamada, yapıda ayin odalarının yanı sıra Derviş tarikatına mensup hizmetkarların mezarlarının bulunduğu ifade edildi. Yapının 15. ile 19. yüzyıllar arasında hizmet verdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu tür anıtların yerli bilim adamlarınca bilinmediğini ve az araştırılmış konular kategorisinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, her birinde soba ve tandırlar bulunan 10 odadan oluşan yapının güneydoğu kısmındaki yer altı mahzenli dikdörtgen türbede, Hoca Ahmet Yesevi'nin Türbesi yönünde 7 mezarlığın bulunduğu kaydedildi.

 Yesevi'nin kurduğu sufizm akımına ait

Arkeolojik kazı çalışmalarının Bilimsel Yöneticisi Andrey Hazbulatov, tekkenin Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine yakın yerleşmesi ve mezarlıkların türbeye doğru bakması açısından Yesevi'nin kurduğu sufizm akımına ait olduğunu söyledi. Tekke, eskiden tarikat üyelerinin barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer olarak biliniyor.

Kazakistanda 15. yüzyıla ait tekke bulundu

 

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