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02.06.2020 - 08:46 |

Kolezyum bayram için renklendirildi

İtalya’nın başkenti Roma’nın simgesi tarihi yapı Kolezyum, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina döneminin ardından bugün yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tarihi Kolezyum akşam saatlerinde de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İtalyan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Kolezyum bayram için renklendirildi

İtalya'da 2 Haziran Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla başkent Roma'nın simge yapılarından Kolezyum, İtalyan bayrağı renklerinde yeşil-beyaz-kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Çok sayıda Romalının, İtalyan bayrağı rengine bürünen tarihi yapı önünde fotoğraf çektirdiği görüldü. 

Milattan sonra 72 ila 80 yıllarında inşa edilen, Roma İmparatorluğu döneminde büyük eğlencelere ev sahipliği yapan, halihazırda ise İtalya’da en çok ziyaret edilen yerlerden olan Kolezyum, 84 günlük karantinanın ardından yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı.

Tarihi yapının girişinde, Kovid-19’dan korunmaya yönelik tedbirler kapsamında işaret ve elektronik ateş ölçme aletleri yerleştirildiği görüldü. Kolezyum’u ziyaret edeceklerin maske takmaları da zorunlu olacak.

Ziyaretçilerin yoğunluk olmaması için randevulu bilet satışıyla kabul edildiği öğrenildi. Antik Roma şehri (Forum Romano) de ziyaretçilere açıldı. Asıl adı Flavianus Amfitiyatrosu olan Kolezyum, 2019 yılında ağırladığı 7,5 milyon turistle İtalya’nın en çok ziyaret edilen anıt yapılarından biri olmuştu.

İtalya'da, Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin 4 ve 18 Mayıs'ta kapsamlı şekilde gevşetilmesinin ardından, tedbirlerini alan müzeler de açılmaya devam ediyor. Buna göre, Floransa kentindeki tarihi Uffizi Galerisi de bugün kapılarını açtı.

 

 

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