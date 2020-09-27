Ladik Gölü Samsun İlinde Nerede? Gölün Özellikleri, Oluşumu Ve Tarihçesi

Doğanın insanoğluna armağanlarından biri olan olağanüstü doğa manzaralarına haiz Ladik Gölü, üzerinde yüzen adacıklarla son derece ilgi çekici bir sit alanıdır. Samsun ve çevresinde yaşayanların hafta sonu gezilerinde tercih ettikleri dinlenme alanlarının başında geliyor. Dağ ve orman manzaraları yanında eşsiz gün batımı ile büyüleyici bir yer olarak ön plana çıkıyor.



Ladik Gölü Samsun İlinde Nerede?



Ladik Gölü, Samsun ilinin Ladik ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Ladik ilçe merkezine yaklaşık olarak 12 kilometre mesafededir. Konumlandığı alan olarak ise 870 hektarlık bir alana göl ve çevresi yayılmıştır. Ladik Gölü il merkezine ise 80 kilometre mesafededir. Ladik Gölü’ne ulaşım için Samsun’dan Taşova’ya giden otobüsleri kullanabilirsiniz. Özel aracı ile yola çıkacak olanlar için Samsun- Havza karayolunu tercih ederek Ladik sapağından saparak Ladik ilçesini geçtikten sonra yol kenarından göle ulaşabilirler.



Ladik Gölü’nün Özellikleri



Ladik Gölü, çok farklı su kuşu ve balık türlerini görebileceğiniz nadir mekanlar arasında göze çarpıyor. Bu türler arasında özellikle tuna balığı ile tatlı su levreği öne çıkıyor. Bu türler bakımından zengin ve ünlü olan Ladik Gölü, çok sayıda balıkçının rağbet gösterdiği bir alan. Bununla birlikte tahta balığı, sazan ve kızılkanat gibi balık türlerine de ev sahipliği yapıyor. Tüm bu sayılan balık türleri, ilçe halkının geçim kaynakları arasında önemli bir yere sahip.



Kuş türlerine gelince leylek, martı, güvercin ve balıkçıl farklı türleri ile göl ziyaret edenlerin büyük bir beğenisini kazanıyor. Bu kuş türlerine yeşilbaş, kızkuşu, yeşil düdükçün, sumru gibi kuş türlerini de eklemek gerekiyor. Çevresi dağlık alanlarla kaplanan gölün serçe ve saka kuşlarına da ev sahipliği yaptığı unutulmamalı.



Ladik Gölü Oluşumu ve Tarihçesi



Ladik Gölü, tektonik oluşuma haiz göllerimiz arasında yer alıyor. Göle ün kazandıran asıl oluşumlar ise kuşkusuz göl yüzeyinde oluşan yüzen adalar. Bu adacıklar, gölün yüzeyinde yüzen keçemsi ve saz gibi ot türlerinin köklerinin birleşmesi ile oluşuyor. Yoğunluğu sudan daha az olduğu için birbirine tutunarak su yüzeyinde yüzmeye başladıkları bilimsel olarak ifade ediliyor. Yüzmeye başlamaları akabinde üzerlerinde yeni bitki ve ağaçların yetişebileceği gözlemleniyor.