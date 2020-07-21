Manavgat Şelalesi Nerede? (Hangi İldedir) - Manavgat Şelalesine Nasıl Gidilir?

Görülmeye değer muhteşem bir doğal güzelliğe, serinliğe ve şöhrete sahip olan Manavgat Şelalesi, başta yaz ayları olmak üzere tüm yıl boyunca yoğun olarak turist çekmektedir. Bölgeyi ulaşım sağlamak ve ziyaret edebilmek için farklı seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Kolay ulaşım imkanı ile farklı yolları değerlendirerek bu muhteşem güzelliğe şahitlik edebilirsiniz.



Manavgat Şelalesi Nerede? (Hangi İldedir)



Manavgat Şelalesi Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan doğal bir güzelliktir. İlçe merkezine yaklaşık olarak 3 kilometre kadar uzaklıkta olan şelale, Antalya'nın merkezine ise yaklaşık 70 kilometre kadar uzaklıktadır. Hem piknik yapabileceğiniz hem de keyifli bir vakit geçirebileceğiniz bir alana sahip olan Şelale, ismini ilçenin kendisinden alır. Özellikle doğa ile iç içe güzel bir zaman geçirmek ve şehrin gürültüsünden, yoğunluğundan ve trafiğinden kurtulmak isteyenlerin vazgeçilmez alanlarından biridir. Doğanın insana hediyesi olan en özel alanlardan biri olarak öne çıkıyor.



Manavgat Şelalesine Nasıl Gidilir?



Farklı ulaşım yollarını değerlendirerek Manavgat Şelalesi'ne kolayca varabilirsiniz. İster şehirlerarası otobüsü kullanabilir ister araçlarınız ile bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul üzerinden yaklaşık 800 kilometre kadar uzaklıktadır. Aynı zamanda Ankara’ya ise 622 kilometre kadar uzaklıkta olduğunu söylemek gerekir. Antalya Havalimanı'na 60 kilometre kadar uzaklıkta olduğu için, havaalanı üzerinden de kolayca ulaşım sağlamak mümkün.



- Eğer şahsi aracınızda İstanbul üzerinden gelmek isterseniz; İstanbul - Bilecik - Kütahya - Afyon - Burdur

- Antalya ve oradan da Manavgat ilçesine varabilirsiniz.

- Eğer Ankara üzerinden bölgeye ulaşım sağlamak istiyorsanız; Ankara - Konya - Akseki ve Manavgat yolunu takip edebilirsiniz.



Bu istikametler üzerinden rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve Manavgat şelalesinin muhteşem doğal güzelliğini farklı etkinlikler üzerinden değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok farklı şehir üzerinden, havaalanlarını kullanarak Antalya Havalimanı'na ulaşım

sağlayabilirsiniz. Böylece havaalanından 60 kilometre uzaklıktaki Manavgat Şelalesi'ne karayolu ile gidebilirsiniz.



Manavgat Şelalesinde Neler Yapılabilir?



Öncelikle Manavgat Şelalesi'nin muhteşem güzelliğine şahitlik edebilirsiniz. Aynı zamanda bu harika doğallığın karşısında keyifle yemek yiyebileceğiniz ya da içeceğinizi yudumlayabileceğiniz özel mekanlar bulunmaktadır. Özellikle bölgeye kadar ulaşmışken balık mutlaka tercih edilmesi gereken yemek kültürü Makale.net içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda rafting yapabilir, doğa yürüyüşü gerçekleştirebilir, jeep eşliğinde harika bir safari fırsatını değerlendirebilirsiniz.